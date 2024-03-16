Rıza Çalımbay: ''Verilen sözler tutulmadı''

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay, kulüpteki dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay: ''Verilen sözler tutulmadı''
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16 Mart 2024 13:22
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay, Siyah-Beyazlı kulüp hakkında açıklama yaptı. Rıza Çalımbay, Ekotürk TV'ye açıklamalarda bulunurken, Siyah-beyazlı kulüpten ayrılık süreci hakkında konuştu.

"BANA VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"

Rıza Çalımbay, "Benim Beşiktaş'a bir kırgınlığım yok. Sadece verilen sözlerin tutulmaması, başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANA KADAR NE SÖYLEDİYSEM HEPSİ DOĞRU"

Sözlerine devam eden Çalımbay, "Ben Beşiktaşlıyım. Benim kulübüme zarar verecek bir şey söylemem mümkün değil. Ben şu ana kadar ne söylediysem hepsi doğru" açıklamasını yaptı.

7 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI

Kasım ayında Beşiktaş'ta göreve gelen ve 1 ay sonra yollarını ayıran Rıza Çalımbay, Siyah-Beyazlılar ile 7 maça çıktı. 3 galibiyet elde eden Çalımbay, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Tecrübeli hoca bu süreçte 1.43 puan ortalaması yakaladı. 

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