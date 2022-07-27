Rıza Çalımbay'dan Morutan açıklaması

MORUTAN TRANSFERİ

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yeni sezon çalışmaları kapsamında çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, Trabzonspor ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa maçı öncesi takımına güvendiğini söyledi.Yeni sezon öncesi kamp çalışmaları kapsamında önce Bolu'nun Gerede ilçesinde toplanan ve 13 günlük kampın ardından 2'nci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da gerçekleştiren Demir Grup Sivasspor, Sivas'a döndü.Trabzonspor ile 30 Temmuz'da İstanbul'da oynayacakları Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayan kırmızı-beyazlı ekipte teknik direktör Rıza Çalımbay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bolu ve Avusturya kamplarının mükemmel geçtiğini aktaran Çalımbay,diye konuştu.Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'ın transferini istediğini dile getiren Çalımbay,ifadelerini kullandı.