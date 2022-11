Rıza Çalımbay: 'Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşarım'

Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecekleri karşılaşma öncesinde Beyaz TV'ye konuştu.



Çalımbay, Fenerbahçe maçından önce bazı oyuncularını dinlendirdiği ve bu maça özellikle konsantre olduklarına dair iddiaları yanıtladı.



İşte Rıza Çalımbay'ın sözleri:



"LİGİ DE DÜZELTECEĞİZ"



"Bir Anadolu takımı olarak büyük işler başarıyoruz Avrupa'da. Hem Türkiye hem de Türkiye için bir Milli maç havasında oynuyoruz maçlarımızı. Avrupa'yı kapattık, Mart'a kadar maç yok. Şimdi ligdeki durumumuz pek iyi değil. Orayı da düzelteceğiz"



"BİZİM ÖYLE BÜTÇELERİMİZ YOK"



"Büyük konuşmak için alternatifli büyük kadrolar lazım. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir gibi büyük bütçelerimiz yok malesef. Maliyetli oyuncular alamıyoruz malesef"



"FENERBAHÇE'YLE BİR OLAYIMIZ YOK"



"2 günde bir maç oynuyoruz, oyuncularımızı dinlendirmemiz gerekiyor. Ligde durumumuz iç açıcı değil, iyi şeyler yapmamız gerekiyor orada. Mutlaka puan almamız gerekiyor. Bizim Fenerbahçe'yle bir olayımız yok olamaz zaten. Kim olursa olsun rakip biz kazanmak istiyoruz."



"Ben sosyal medyayı takip etmiyorum. Fenerbahçe'ye karşı mağlubiyetim Oyunculuk dönemimden beri Fenerbahçe'ye karşı yüzlerce maç oynamışımdır. Beni dünya karmasına götüren Fenerbahçe'nin başkanıdır. Fenerbahçe'nin yeri bende ayrıdır bu yüzden."



"ALİ KOÇ'U TEBRİK EDİYORUM"



"Gayet iyi bir takım oldu Fenerbahçe, öyle bir takım kuruldu ki geniş kadrosuyla hedefe gidebilirler. Başta Ali Koç'u tebrik ediyorum antrenörü için her şeyi hazırlamış durumdalar. Hak ediyorlar başarılı olmayı. Elinde her türlü imkan var Jesus'un, gayet normal başarılı olması. Jesus çok kariyerli bir antrenör. Hoca farkı çok önemli ama kadro da önemli tabii ki. Kadroyu oturttu ve her şey iyi gidiyor şuanda. Fenerbahçe adına"



"Beşiktaş'ta oynarken de Avrupa'ya gittik Milli Takım'da oynarken de. Ne sıkıntılar yaşandığını biliyoruz biz. Önce kendinize güvenmezseniz başarı gelmez. Sonra gerekeni yaparak başarılar kazanıyoruz. Denizlispor'da çalıştığım zamanlarda elediğimiz takımlar çok çok güçlüydü. O tecrübe bize çok şey kazandırdı"



"BİR DAHA GELSEM ŞAMPİYONLUK YAŞARIM



"Biz altyapıdan çıktık, ben 20 yıl sadece Beşiktaş'ta oynadım. Önceden Beşiktaş'ta görev de yaptım. Kupadan elenmiş, ligden kopmuş bir takımı aldım ve ligin ikinci yarısında namağlup Avrupa kupalarına gittik. Sonraki sezon da bıraktım. Ben şimdi göreve gelsem tabii ki daha başarılı olurum. Onu söyleyeyim. Beşiktaş'tan teklif gelse, Sivas'ta uygun görse seve seve giderim niye gitmeyeyim. ÖYle bir şey oldu mu kim olsa Beşiktaş'tan teklif gelse gitmem demez."



"Fenerbahçe ile ilgili bir şey söylemedik yanlışlık olmasın. Başka bir takıma karşı saygısızlık yapmak kinlenmek gibi bir niyetim asla olamaz. Bizim rakibimiz kim olursa olsun puan almaya ihtiyacımız var, bunu söylemek istedim"





