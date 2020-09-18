Rio Ave teknik direktörü Mario Silva: 'Beşiktaş'la eşleşmek güzel'

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki rakibi, Rio Ave olmuştu. Rio Ave'nin teknik direktörü Mario Silva, Beşiktaş eşleşmesini değerlendirdi.



Teknik Direktör Mario Silva açıklamasında; "Tondela ile önemli bir maçımız var. Takımı iyi dinlendirmemiz ve diğerlerine şans vermemiz gerek. Ardından Beşiktaş ile oynayacağız. Beşiktaş'la karşılaşmak oyuncularımız için güzel bir an olacak." dedi.



Mario Silva'nın yardımcısı Augusto Mata da; "Öncelikle sıradaki maçımıza odaklandık. Beşiktaş'la bir hafta sonra oynayacağız." dedi.



Beşiktaş, Rio Ave'yi elemesi durumunda bir sonraki turda Milan-Bodo Glimt eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.



