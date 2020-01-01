Riley'den Tyler Herro'ya övgüler!: "Daha yeni 20 oldu, tanrım!"

Miami Heat başkanı Pat Riley, genç guard Tyler Herro hakkında övgülerde bulundu.



Heat başkanı, Miami Herald'a, Herro'nun her yıl daha da iyiye gideceğine inandığını söyledi:



"Bence gelişimi, yaş aldıkça daha da başka bir düzeye çıkacak. Çocuk daha yeni 20 oldu, tanrım. Harika bir yıl geçirdi. Şut atabildiğini biliyorduk. Rekabetçi biri olduğunu biliyorduk. Tüm röportajları yaparken ve onu tanıyan tüm insanlarla konuşurken, onun harika bir seçim olduğunu düşünmüştük. Tüm scoutlarımız, onu seçmek konusunda hemfikirdi.



Herro etrafındakileri dinleyerek gelişti ve Udonis Haslem, Jimmy Butler, Goran Dragic'in akıl hocalığı ile büyüdü. Tüm bu veteranlar onu kanatları altına aldı, çünkü onda özel bir şey gördüler.



Sadece bir şutör olarak değil, aynı zamanda skor üreten biri olarak da daha iyi oldu. Top hakimiyetinde daha da gelişti. Kendisi çok verimli bir hücum oyuncusu. Oyun kurucu olarak da daha iyi hale geldi. Saha görüşü alanında da, potaya gidebildiği için diğer oyuncuları da görmeye başladı. Harika bir çocuk. Çok çalışıyor ve çok özel biri."



İlk playoff maratonunda Herro, maç başına 16.0 sayı ortalamasıyla, Miami'nin 2020 NBA Finalleri'ne ulaşmasına yardımcı olmuştu.



