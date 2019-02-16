Rıdvan Dilmen'den Skrtel, Jailson ve Jahovic yorumu!

Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçının devre arasında, NTV ekranlarında karşılaşmada VAR'a gidilen pozisyonları değerlendirdi.İlk olarak Jailson'un yerde kaldığı pozisyonu yorumlayan Dilmen, "İnsan futboldan soğuyor, ben soğuyorum. Jailson'un pozisyonu penaltı değil. Belki de FIFA kurallarında penaltı, bilemiyorum, ben oyuncu gözüyle bakıyorum." sözlerini kullandı.Martin Skrtel'e gösterilen sarı kartın doğru olduğunu belirten deneyimli yorumcu, "Skrtel'in pozisyonunda darbe yok. Darbe olsa, Konyasporlu futbolcu şu an hastandeydi. Sarı kart doğru." dedi.Fırat Aydınus'un VAR monitörlerinden izleyip, Jahovic'e kırmızı kart göstermesini eleştiren Rıdvan Dilmen, "Jahovic için açık oturum, kapalı oturum yapıyorsun. Orada ayağı Türkiye'nin en hızlı oyuncusu Onyekuru kaçıramaz. Gidip bakmana rağmen kırmızı veriyorsun. Son haftalarda Ali bey ve Semih Bey konuştu. Şu pozisyonun Yıldırım Demirören ile ne alakası var?" şeklinde konuştu.