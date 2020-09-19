Rıdvan Dilmen: 'Sangare şampiyonluğa oynatır'

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Antalyaspor'dan yaptığı Nazım Sangare transferini değerlendirdi.
"Fenerbahçe'nin Nazım hamlesi, yanlış bir hamle değil. Gökhan'a ateş etsen 3 sene oynamaz. Maksimum 2 yıl oynar. Bu sene de Gökhan'dan 50 maç beklemek haksızlık olur. Rotasyonda Dirar, kafa olarak zaten bitmiş. Nazım ile 5-6 sene burayı kapattın.
SANGARE İLE ŞAMPİYONLUĞA OYNARSIN
"Sangare ile şampiyonluğa oynarsın. 26 civarında Fenerbahçe'nin yaş ortalaması. Emre Belözoğlu, Comolli'den farklı olarak tanıdığımız, bildiğimiz hazır oyuncuları aldı"
"Fenerbahçe'nin Nazım hamlesi, yanlış bir hamle değil. Gökhan'a ateş etsen 3 sene oynamaz. Maksimum 2 yıl oynar. Bu sene de Gökhan'dan 50 maç beklemek haksızlık olur. Rotasyonda Dirar, kafa olarak zaten bitmiş. Nazım ile 5-6 sene burayı kapattın.
SANGARE İLE ŞAMPİYONLUĞA OYNARSIN
"Sangare ile şampiyonluğa oynarsın. 26 civarında Fenerbahçe'nin yaş ortalaması. Emre Belözoğlu, Comolli'den farklı olarak tanıdığımız, bildiğimiz hazır oyuncuları aldı"