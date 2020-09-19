Rıdvan Dilmen: "Sangare şampiyonluğa oynatır"

Rıdvan Dilmen, Nazım Sangare transferinin şampiyonluğa oynatacağını iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Rıdvan Dilmen: 'Sangare şampiyonluğa oynatır'
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19 Eylül 2020 22:57
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Antalyaspor'dan yaptığı Nazım Sangare transferini değerlendirdi.

"Fenerbahçe'nin Nazım hamlesi, yanlış bir hamle değil. Gökhan'a ateş etsen 3 sene oynamaz. Maksimum 2 yıl oynar. Bu sene de Gökhan'dan 50 maç beklemek haksızlık olur. Rotasyonda Dirar, kafa olarak zaten bitmiş. Nazım ile 5-6 sene burayı kapattın.

SANGARE İLE ŞAMPİYONLUĞA OYNARSIN

"Sangare ile şampiyonluğa oynarsın. 26 civarında Fenerbahçe'nin yaş ortalaması. Emre Belözoğlu, Comolli'den farklı olarak tanıdığımız, bildiğimiz hazır oyuncuları aldı"



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