Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Rennes, Fransa Ligi'nde Nantes'ı konuk etti. Roazhon Park'ta oynanan maçı Rennes, 3-0'lık skorla kazandı.
Mücadelede Rennes'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Amine Gouiri, 80. dakikada Martin Terrier ve 84. dakikada Desire Doue attı.
Rennes'te Joe Rodon, 88. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Nantes'te, Galatasaray'dan transfer edilen Mustafa Muhammed, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Rennes, 18 puana yükseldi. Nantes, 7 puanda kaldı.
Rennes, ligin bir sonraki haftasında Lyon'u ağırlayacak. Nantes, sahasında Brest'i konuk edecek.
Görsel Kaynak: Rennes / Twitter
Mücadelede Rennes'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Amine Gouiri, 80. dakikada Martin Terrier ve 84. dakikada Desire Doue attı.
Rennes'te Joe Rodon, 88. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Nantes'te, Galatasaray'dan transfer edilen Mustafa Muhammed, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Rennes, 18 puana yükseldi. Nantes, 7 puanda kaldı.
Rennes, ligin bir sonraki haftasında Lyon'u ağırlayacak. Nantes, sahasında Brest'i konuk edecek.
Görsel Kaynak: Rennes / Twitter
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ