Rekorlar kıran Galatasaray'da tek falso deplasman

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig ve Avrupa Ligi olmak üzere her iki kulvarda da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, aldığı sonuçlar ve üst üste kırdığı rekorlarla taraftarını mest ediyor.
Son olarak ligin 13'üncü haftasında Bodrum FK'yı yenen Galatasaray, 17 maçlık galibiyet ve 14 maçlık deplasman galibiyeti serisiyle 'yenilmez' bir görüntü çizmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon namağlup şampiyon olma şansını da halen elinde bulunduruyor.
AVRUPA'DA DEPLASMAN GALİBİYETİNİ UNUTTU
Öte yandan iki kulvarda da yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da tek bir falso göze çarptı. Ligde ve Avrupa Ligi'nde yenilgiyi unutan Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'da deplasman galibiyetine de hasret kaldı. Son olarak geçen sezon 3 Ekim 2023'te oynanan tarihi maçta Old Trafford'da Manchester United'ı 3-2 mağlup eden Aslan, o tarihten beri deplasmanda 3 puan alamadı. Geçen sezon ManU galibiyetinin ardından deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 ve Kopenhag'a 1-0 yenilen Sarı-Kırmızılılar; 22 Şubat 2024'teki UEFA Avrupa Ligi Play-Off karşılaşmasında da Çekya ekibi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.
TÜM GALİBİYETLER RAMS PARK'TA GELDİ
2024-25 sezonu Şampiyonlar Ligi Play-Off'unda ise İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşen Aslan'ın, iç sahada 1-0, deplasmanda ise 3-2 kaybederek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmesi kesinleşti. Aldığı sonuçlarla Avrupa Ligi'nin 4'üncü sırasına yerleşerek büyük bir başarıya imza atan Cimbom, burada da deplasman galibiyetine hasret kaldı. Evinde PAOK, Elfsborg ve Tottenham'ı deviren Galatasaray, deplasmanda ise Letonya takımı RFS ile 2-2; Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Cim-Bom, gelecek maçını 12 Aralık 2024'te İsveç temsilcisi Malmö ile yine deplasmanda oynayacak...
Son olarak ligin 13'üncü haftasında Bodrum FK'yı yenen Galatasaray, 17 maçlık galibiyet ve 14 maçlık deplasman galibiyeti serisiyle 'yenilmez' bir görüntü çizmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon namağlup şampiyon olma şansını da halen elinde bulunduruyor.
AVRUPA'DA DEPLASMAN GALİBİYETİNİ UNUTTU
Öte yandan iki kulvarda da yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da tek bir falso göze çarptı. Ligde ve Avrupa Ligi'nde yenilgiyi unutan Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'da deplasman galibiyetine de hasret kaldı. Son olarak geçen sezon 3 Ekim 2023'te oynanan tarihi maçta Old Trafford'da Manchester United'ı 3-2 mağlup eden Aslan, o tarihten beri deplasmanda 3 puan alamadı. Geçen sezon ManU galibiyetinin ardından deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 ve Kopenhag'a 1-0 yenilen Sarı-Kırmızılılar; 22 Şubat 2024'teki UEFA Avrupa Ligi Play-Off karşılaşmasında da Çekya ekibi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.
TÜM GALİBİYETLER RAMS PARK'TA GELDİ
2024-25 sezonu Şampiyonlar Ligi Play-Off'unda ise İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşen Aslan'ın, iç sahada 1-0, deplasmanda ise 3-2 kaybederek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmesi kesinleşti. Aldığı sonuçlarla Avrupa Ligi'nin 4'üncü sırasına yerleşerek büyük bir başarıya imza atan Cimbom, burada da deplasman galibiyetine hasret kaldı. Evinde PAOK, Elfsborg ve Tottenham'ı deviren Galatasaray, deplasmanda ise Letonya takımı RFS ile 2-2; Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Cim-Bom, gelecek maçını 12 Aralık 2024'te İsveç temsilcisi Malmö ile yine deplasmanda oynayacak...