Rehavetin bedeli: Kutlamalar, ikinci kupadan etti

Bu sezon ligde Trabzonspor'un Fırtınası esti. Ki bu fırtına karşılığını şampiyonluk olarak aldı.Aynı fırtına kupada da esiyordu ki Kayserispor engeli hesapları bozdu. Ligde rakiplerine açık ara fark atan bordo mavililer bunun kaymağını son haftalarda kaybettiği puanlara rağmen mutlu sona ulaşarak yedi ama Ziraat Türkiye Kupası'nda eldeki final rakibe gitti. Aslında erken havaya girme ve kutlama modu Trabzonspor'a pahalıya patladı.Bitime üç hafta kala şampiyonluğunu îlan eden Karadeniz ekibi Süper Lig'de 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda iki maç olmak üzere son 9 karşılaşmada 2 galibiyet elde etti.Beş maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, iki müsabakayı ise kaybetti. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Kayserispor'a elenerek 37 sezon sonra çifte kupa hedefini gerçekleştiremedi. Bordo mavililer için önlerinde ligdeki Altay ve Medipol Başakşehir maçları kaldı.