Redick: "LeBron ve Lakers, L.A.'de gizli bir malikanede çalışıyor olabilirler"

New Orleans Pelicans oyuncusu JJ Redick, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in Bel-Air'de gizlice malikanede çalıştığını iddia etti.



James, kariyeri boyunca ağırlık odasında milyonlarca dolar harcamış ve sayısız saat geçirmiş, formda kalarak vücudunu en iyi durumda tutmuştu.



Redick'e göre, Lakers süperstarı şimdi bile çalışıyor. Redick, tüm Lakers ekibinin tüm karantina süresi boyunca L.A.'de gizli bir malikanede toplanıyor olabileceğinden bahsetti.



Ünlü spor yazarı Bill Simmons'ın podcastinde konuşan Redick, şöyle bir diyalogun içinde bulundu:



"Bill Simmons: Şu anda bir L.A. söylentisi var ve tam derinine inemedim, ama tüm Lakers ekibinin zengin bir adamın evinde oynadığı söyleniyor. Ve kimse bundan bahsetmiyor gibi ama hiç farklı söylentileri ve hangi takımların ne yaptığını hiç duydun mu? İnsanların Orlando'ya formsuz bir şekilde mi gelmesini bekliyorlar? Ne düşünüyorsun?



JJ Redick: Pekala, Lakers ile ilgili olarak benzer şeyler duydum. Açıkçası sosyal medyada bize ihtiyacımız olan kanıtı sağlayan hiçbir şey yayınlanmadı. Ancak bir adam var, Bel-Air'deki evinin arka bahçesinde Staples Center'ın bir kopyasını yapmış olan bir adam. Tam saha, soyunma odaları, ağırlık odaları, buhar duşu, ne ararsan hepsinin aynısı var. Daha önce ben de orada çalışmıştım. Benim varsayımım, o adamların orada çalıştıkları, ki bu çok mantıklı olurdu."



