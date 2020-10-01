Real Madrid'e galibiyeti genç Brezilyalı getirdi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Real Valladolid'i 1-0 yendi.
Real Madrid'in galibiyet golünü 65. dakikada Vinicius Junior attı.
Ligde bir maçı eksik olan Real Madrid, puanını 7'ye çıkarırken, Valladolid 2 puanda kaldı.
La Liga'da 4. haftada oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Huesca-Atletico Madrid: 0-0, Villarreal-Alaves: 3-1, Eibar-Elche: 0-1
Real Madrid'in galibiyet golünü 65. dakikada Vinicius Junior attı.
Ligde bir maçı eksik olan Real Madrid, puanını 7'ye çıkarırken, Valladolid 2 puanda kaldı.
La Liga'da 4. haftada oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Huesca-Atletico Madrid: 0-0, Villarreal-Alaves: 3-1, Eibar-Elche: 0-1