Real Madrid'e galibiyeti genç Brezilyalı getirdi

İspanya La Liga 4. hafta maçında Real Madrid, sahasında Real Valladolid'i 1-0 mağlup etti.

Real Madrid'e galibiyeti genç Brezilyalı getirdi
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01 Ekim 2020 00:48
 İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Real Valladolid'i 1-0 yendi.

Real Madrid'in galibiyet golünü 65. dakikada Vinicius Junior attı.

Ligde bir maçı eksik olan Real Madrid, puanını 7'ye çıkarırken, Valladolid 2 puanda kaldı.

La Liga'da 4. haftada oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Huesca-Atletico Madrid: 0-0, Villarreal-Alaves: 3-1, Eibar-Elche: 0-1



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