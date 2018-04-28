Real Madrid'den Iniesta itirafları!

sezon sonunda ayrılacağını açıklayanhakkındaçarpıcı açıklamalar geldi.Iniesta'ya övgülerde bulunan Zinedine Zidane, "Onun gibi oyuncuların tekrar gelmesi zor oluyor. Iniesta'yı bir Barcelona oyuncusu olarak görmedim. Onu sadece bir futbolcu olarak görüyorum. İki ya da üç kez karşılaştık. Sahada her şeyi yapabilen oyuncuları çok beğeniyorum" ifadelerini kullandı.Iniesta'nın Ballon d'Or ödülünü 2010 yılında kazanmayı hak ettiğini vurgulayan Zidane, "Iniesta'ya hep hayranlık duydum. Herkesin hayal ettiği Ballon d'Or'u kazanmayı hak eden bir futbolcudan bahsediyoruz. Özellikle Dünya Kupası'nı kazandığında onun hak ettiği çok açıktı" şeklinde konuştu.Real Madrid'in tecrübeli oyuncusu Sergio Ramos ise geçtiğimiz günlerde "Iniesta'nın adı Andresinho olsaydı en az 2 Ballon d'Or kazanabilirdi. Takdir edilmesi zor oldu. Belki bizim de suçumuz var" demişti.