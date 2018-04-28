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Real Madrid'den Iniesta itirafları!

Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine zidane, Andres Iniesta'nın daha önceki yıllarda Ballon d'Or'u kazanmayı hak ettiğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Real Madrid'den Iniesta itirafları!
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28 Nisan 2018 03:00
Barcelona'dan sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Andres Iniesta hakkında Real Madrid'den çarpıcı açıklamalar geldi.

"ONUN GİBİ OYUNCU..."

Iniesta'ya övgülerde bulunan Zinedine Zidane, "Onun gibi oyuncuların tekrar gelmesi zor oluyor. Iniesta'yı bir Barcelona oyuncusu olarak görmedim. Onu sadece bir futbolcu olarak görüyorum. İki ya da üç kez karşılaştık. Sahada her şeyi yapabilen oyuncuları çok beğeniyorum" ifadelerini kullandı.

"2010'DA HAK ETTİ"

Iniesta'nın Ballon d'Or ödülünü 2010 yılında kazanmayı hak ettiğini vurgulayan Zidane, "Iniesta'ya hep hayranlık duydum. Herkesin hayal ettiği Ballon d'Or'u kazanmayı hak eden bir futbolcudan bahsediyoruz. Özellikle Dünya Kupası'nı kazandığında onun hak ettiği çok açıktı" şeklinde konuştu.

"ANDESINHO OLSAYDI..."

Real Madrid'in tecrübeli oyuncusu Sergio Ramos ise geçtiğimiz günlerde "Iniesta'nın adı Andresinho olsaydı en az 2 Ballon d'Or kazanabilirdi. Takdir edilmesi zor oldu. Belki bizim de suçumuz var" demişti.



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