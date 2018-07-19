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Real Madrid, yeni transferini kiralıyor

Real Madrid, Brezilya'nın Flamengo kulübünden kadrosuna kattığı Vinicius'u kiralık gönderiyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Real Madrid, yeni transferini kiralıyor
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19 Temmuz 2018 14:05
Real Madrid, Flamengo'dan 45 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı 18 yaşındaki genç yetenek Marcus Vinicuis'u kiralamayı planlıyor.

Aldığı genç yetenekleri kiralayarak sonraki sezonlarda daha iyi verim almayı amaçlayan Real Madrid, 18 yaşındaki genç yeneği 1 sezonluğuna İspanya La Liga ekiplerinden Getafe, Leganes ya da Rayo Vallecano'ya kiralamayı planlıyor.

REAL BUNU HEP YAPIYOR

Real Madrid'in kadrosuna kattığı genç yeteneklerini oynatmadan kiralayışı ilk kez olmuyor. Keza, Borja Mayoral, Dani Carvajal, Lucaz Vazquez, Casemiro, Marcos Llorente gibi isimer de daha önce kiralık olarak gönderilmiş, sonradan takıma monte edilmişti.

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