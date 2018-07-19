Real Madrid, yeni transferini kiralıyor

REAL BUNU HEP YAPIYOR

bedelle kadrosuna kattığıyaşındaki genç yetenekkiralamayı planlıyor.Aldığı genç yetenekleri kiralayarak sonraki sezonlarda daha iyi verim almayı amaçlayan Real Madrid, 18 yaşındaki genç yeneği 1 sezonluğuna İspanya La Liga ekiplerinden Getafe, Leganes ya da Rayo Vallecano'ya kiralamayı planlıyor.Real Madrid'in kadrosuna kattığı genç yeteneklerini oynatmadan kiralayışı ilk kez olmuyor. Keza, Borja Mayoral, Dani Carvajal, Lucaz Vazquez, Casemiro, Marcos Llorente gibi isimer de daha önce kiralık olarak gönderilmiş, sonradan takıma monte edilmişti.