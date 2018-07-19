Real Madrid, yeni transferini kiralıyor

Real Madrid, Flamengo'dan 45 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı 18 yaşındaki genç yetenek Marcus Vinicuis'u kiralamayı planlıyor.
Aldığı genç yetenekleri kiralayarak sonraki sezonlarda daha iyi verim almayı amaçlayan Real Madrid, 18 yaşındaki genç yeneği 1 sezonluğuna İspanya La Liga ekiplerinden Getafe, Leganes ya da Rayo Vallecano'ya kiralamayı planlıyor.
REAL BUNU HEP YAPIYOR
Real Madrid'in kadrosuna kattığı genç yeteneklerini oynatmadan kiralayışı ilk kez olmuyor. Keza, Borja Mayoral, Dani Carvajal, Lucaz Vazquez, Casemiro, Marcos Llorente gibi isimer de daha önce kiralık olarak gönderilmiş, sonradan takıma monte edilmişti.
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Aldığı genç yetenekleri kiralayarak sonraki sezonlarda daha iyi verim almayı amaçlayan Real Madrid, 18 yaşındaki genç yeneği 1 sezonluğuna İspanya La Liga ekiplerinden Getafe, Leganes ya da Rayo Vallecano'ya kiralamayı planlıyor.
REAL BUNU HEP YAPIYOR
Real Madrid'in kadrosuna kattığı genç yeteneklerini oynatmadan kiralayışı ilk kez olmuyor. Keza, Borja Mayoral, Dani Carvajal, Lucaz Vazquez, Casemiro, Marcos Llorente gibi isimer de daha önce kiralık olarak gönderilmiş, sonradan takıma monte edilmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın