 <

Real Madrid'in yıldızı sezonu kapattı!

Real Madrid, Eder Militao'nun her iki menisküsünü de etkileyen ön çapraz bağın tamamen yırtıldığını ve Brezilyalı stoperin önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını açıkladı. Rodrygo ve Lucas Vazquez'in son durumu da netleşti.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Real Madrid'in yıldızı sezonu kapattı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Kasım 2024 19:45
Real Madrid'in Osasuna ile oynadığı maçta sakatlanan Eder Militao, Rodrygo ve Lucas Vazquez'den kötü haber geldi.

İspanyol devi, Eder Militao'nun her iki menisküsünü de etkileyen ön çapraz bağın tamamen yırtıldığını ve Brezilyalı stoperin önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını açıkladı.

SEZONU KAPATTI

Yaklaşık 9 ay sahalardan uzak kalması beklenen Brezilyalı stoper sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Aynı maçta sakatlanan Rodrygo'nun 1 ay, Lucas Vazquez'in ise 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery