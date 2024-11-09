Real Madrid'in yıldızı sezonu kapattı!

Real Madrid'in Osasuna ile oynadığı maçta sakatlanan Eder Militao, Rodrygo ve Lucas Vazquez'den kötü haber geldi.



İspanyol devi, Eder Militao'nun her iki menisküsünü de etkileyen ön çapraz bağın tamamen yırtıldığını ve Brezilyalı stoperin önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını açıkladı.



SEZONU KAPATTI



Yaklaşık 9 ay sahalardan uzak kalması beklenen Brezilyalı stoper sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.



Aynı maçta sakatlanan Rodrygo'nun 1 ay, Lucas Vazquez'in ise 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.



