Real Madrid başantrenörü Pablo Laso: 'Oyuncularımı tebrik ediyorum'

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 34. ve son haftasında konuk olduğu Fenerbahçe Beko'yu 93-67 yenen Real Madrid'de başantrenör Pablo Laso, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



Laso, çok iyi savunma yaptıklarını aktararak, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Topu çok iyi çevirdik. Maçın kontrolü sizdeyse ve istatistikler de iyiyse böyle bir sonuç oluyor. Şimdi eşleşmedeki rakibimizi bekleyeceğiz. Bu kadar zorlu bir sezonda play-off'lara kalan oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu.



