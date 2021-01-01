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Raptors ve Magic, Cavs'in 3 numaralı Draft hakkına talipler!

Toronto Raptors ve Orlando Magic'in, Cleveland Cavaliers'a 2021 NBA Draftı'ndaki 3. sıra seçimi için teklifte bulundukları bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors ve Orlando Magic'in, Cleveland Cavaliers'a 2021 NBA Draftı'ndaki 3. sıra seçimi için teklifte bulundukları bildirildi.

Cavaliers'ın 3. sırada bulunan Draft hakkının takası üzerine önemli derecede ilgi gördüğü iddia edildi.

Son Draft tahminlerine göre Jalen Suggs ve Jonathan Kuminga'nın, Cade Cunningham, Jalen Green ve Evan Mobley'nin bulunduğu ilk 3 sıradan çıkmış oldukları öngörülmüştü.

Magic ekibi Draft'ta 5 ve 8 numaralı seçimlerin sahibiyken, Raptors ise 4'üncü sıradan seçim yapacak.

The Ringer'a göre Raptors 4 numarada kalırsa, Suggs'ı seçmesi kesin bir durum olmayacak ve Scottie Barnes'ı da değerlendirmeye alacak.


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