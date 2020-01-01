Raptors, Kanada'da kalma konusunda umutlu!

Toronto Raptors'ın, TSN'den Josh Lewenberg'e göre, bir sonraki NBA sezonunda Kanada'da kalabilme konusunda hala umutlu olduğu açıklandı.



KOVID-19 pandemisi nedeniyle seyahat kısıtlamalarının önümüzdeki birkaç ay boyunca bozulmadan kalması durumunda, Raptors'ın şimdilik ABD'de bir yer bulması gerekebileceği söylendi.



Benzer şekilde, Toronto Blue Jays MLB'de işleri kendileri için kolaylaştırmak amacıyla Buffalo'yu sezonda asıl şehir olarak kullanmaya başlamıştı.



Lewenberg ayrıca Raptors'ın Louisville'de oynamayı düşündüğünü öne süren önceki raporların doğru olmadığını da ekledi.



Ligin Noel'den önce sezona başlamayı planlamasıyla birlikte, Raptors'ın konuyla ilgili durumu değerlendirmesi ve seyahat kısıtlamaları için bir çözüm bulması gerekecek.



