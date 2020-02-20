"Rangnick Milan'la ön sözleşme imzaladı"

Şu anda Red Bull'a bağlı tüm futbol takımlarının başındaki isim olan Ralf Rangnick'in, önümüzdeki sezon için Milan'la anlaştığı ve ön sözleşme imzaladığı iddia ediliyor.

'Rangnick Milan'la ön sözleşme imzaladı'
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20 Şubat 2020 02:40
Milan'ın önümüzdeki sezon için göreve Ralf Rangnick'i getireceğine yönelik söylentiler her geçen gün artarak devam ediyor.

Bir süre önce Milano'ya giderek kulüp yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıkan Alman teknik adamın ön sözleşme imzaladığı iddia edildi. Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre Rangnick'in önümüzdeki sezon Maldini ve Boban'ın yerine kulübün oyuncu alım-satım, gözlemcilik ve antrenörlük olacak şekilde takımı teslim alacağı iddia edildi.

Fransız gazetesi ayrıca edindiği bilgilere göre eğer sezon sonunda bahsedilen anlaşma gerçekleşmezse Milan kulübünün sahibi konumunda bulunan Elliot Management'ın Rangnick'e tazminat ödemeye mahkum olduğunun da altını çizdi.

Rangnick bilindiği gibi şu anda Red Bull grubuna bağlı tüm futbol takımlarında spor organizasyonunu geliştirmenin başında bulunuyor.

Milan'ın teknik direktörlük görevini sürdüren Stefano Pioli'nin ise önümüzdeki sezondan itibaren kulüpte olmayacağı da diğer iddialar arasında...

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