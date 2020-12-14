Rakitic, 'Cim bom gol' dedi, Arda 'Gel beraber atalım' diye yanıtladı!

İspanya La Liga takımlarından Sevilla'da top koşturan orta saha oyuncusu Ivan Rakitic'ten Galatasaray mesajı geldi.
Hırvat orta saha oyuncusu, Galatasaray kaptanı Arda Turan'ın Instagram'dan antrenmandaki bir fotoğrafını paylaştığı gönderinin altına, "Cim bom gol, gol, gol" yorumunu yaptı.
Arda Turan ise "Gel ve birlikte gol atalım kardeşim" cevabını verdi.
İkilinin Instagram üzerinden bu diyaloğu kısa süre içerisinde sarı - kırmızılı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Hırvat orta saha oyuncusu, Galatasaray kaptanı Arda Turan'ın Instagram'dan antrenmandaki bir fotoğrafını paylaştığı gönderinin altına, "Cim bom gol, gol, gol" yorumunu yaptı.
Arda Turan ise "Gel ve birlikte gol atalım kardeşim" cevabını verdi.
İkilinin Instagram üzerinden bu diyaloğu kısa süre içerisinde sarı - kırmızılı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.