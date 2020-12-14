Rakitic, "Cim bom gol" dedi, Arda "Gel beraber atalım" diye yanıtladı!

Sevilla'nın yıldız orta saha oyuncusu Ivan Rakitic, Arda Turan'ın Instagram gönderisine yorum yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rakitic, 'Cim bom gol' dedi, Arda 'Gel beraber atalım' diye yanıtladı!
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14 Aralık 2020 18:19
İspanya La Liga takımlarından Sevilla'da top koşturan orta saha oyuncusu Ivan Rakitic'ten Galatasaray mesajı geldi.

Hırvat orta saha oyuncusu, Galatasaray kaptanı Arda Turan'ın Instagram'dan antrenmandaki bir fotoğrafını paylaştığı gönderinin altına, "Cim bom gol, gol, gol" yorumunu yaptı.

Arda Turan ise "Gel ve birlikte gol atalım kardeşim" cevabını verdi.

İkilinin Instagram üzerinden bu diyaloğu kısa süre içerisinde sarı - kırmızılı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.





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