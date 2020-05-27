Rahmi Anıl Başaran, Trabzonspor ile sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA
Rahmi Anıl Başaran, Trabzonspor ile sözleşme imzaladı
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27 Mayıs 2020 20:05
Trabzonspor, Rahmi Anıl Başaran transferiyle ilgili rakamları KAP'a açıkladı. Ayrıca, oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Rahmi Anıl Başaran'ın kulübümüze transferi konusunda, Balıkesirspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Balıkesirspor Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak, KDV dahil 2.000.000.-TL ödenecektir.

Ayrıca, Balıkesirspor Kulübü'ne;
- Futbolcunun, Süper Lig ve/veya UEFA müsabakalarında toplam 8 gol atması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere (KDV dahil) 300.000.-TL,
- Futbolcunu, Süper Lig ve/veya UEFA müsabakalarının toplam 15 tanesinde maça ilk 11'de başlaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere (KDV dahil) 300.000.-TL,
- Futbolcunun, Şirketimizle sözleşmesi devam ederken, üçüncü bir kulübe kesin transferi halinde, Balıkesirspor'a ödenen tüm ücretlerin düşülmesi sonrası kalan tutarın (KDV dahil) %10'u, öde necektir.

Kamuoyuna duyurulur.

GENÇ GOLCÜDEN AÇIKLAMA

Rahmi Anıl Başaran da transferden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Balıkesirspor taraftarlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Rahmi Anıl, "Böyle büyük bir camiaya transfer olduğum için mutluyum. Bundan sonra gollerimi Trabzonspor için atacağım. Umarım her iki taraf için de iyi olur. " şeklinde konuştu.

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