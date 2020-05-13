forması giyen ve sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ardından takımdan ayrılacağı açıklanan 32 yaşındaki Polonyalı kaleciiddiaları için açıklamalarda bulundu.Beşiktaş'ta Loris Karius'un ayrılmasının ardından gündeme gelen isimlerden birisi olan Gikiewicz, Instagram'da transferini isteyen taraftarlardan binlerce mesaj aldığını belirtti.Gikiewicz yaptığı açıklamada; "" ifadelerini kullandı.Polonyalı kaleci bu sezon takımı ile çıktığı 29 resmi maçta 45 gol yedi. 32 yaşındaki Gikiewicz, 8 maçta ise kalesini gole kapattı.