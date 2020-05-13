Rafal Gikiewicz: "Beşiktaş taraftarı bana mesaj atıyor"

Transferde adı Beşiktaş ile anılan bonservisi elindeki Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz, siyah-beyazlı taraftarların transferini istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Rafal Gikiewicz: 'Beşiktaş taraftarı bana mesaj atıyor'
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13 Mayıs 2020 19:25
Union Berlin forması giyen ve sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ardından takımdan ayrılacağı açıklanan 32 yaşındaki Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz, Beşiktaş iddiaları için açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta Loris Karius'un ayrılmasının ardından gündeme gelen isimlerden birisi olan Gikiewicz, Instagram'da transferini isteyen taraftarlardan binlerce mesaj aldığını belirtti.

"BENİ KUŞATTILAR"

Gikiewicz yaptığı açıklamada; "Beşiktaş taraftarları resmen çılgın. Beni Instagram'da kuşatmaya aldılar. Birkaç gazeteci görüşlerim için sorular sordu ancak bu konu hakkında konuşmak istemedim. Böylece Union Berlin'de kaçıyormuşum gibi bir durum hissedilmedi." ifadelerini kullandı.

Polonyalı kaleci bu sezon takımı ile çıktığı 29 resmi maçta 45 gol yedi. 32 yaşındaki Gikiewicz, 8 maçta ise kalesini gole kapattı.



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