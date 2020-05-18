RYAN BABEL'DEN TEBRİK MESAJI

Radamel Falcao ve Lorelei Taron çifti 4. çocuklarını beklerken, ilk kez erkek çocuk heyecanı yaşayacak sabırsızlanıyor.Sarı-kırmızılı takımın yıldız golcüsü, eşiyle birlikte havuzdan fotoğraf paylaşırken, minik bebeklerinin ultrason görüntüsü de bu paylaşımda yer aldı.Falcao'nun bu paylaşımının altına binlerce yorum gelirken, Ryan Babel de "Tebrik ederim kardeşim" ifadelerini kullandı. Babel'in yanı sıra Falcao'yu birçok eski takım arkadaşı da tebrik etti.3, 5 ve 7 yaşlarında Dominique, Desiree ve Annette isimlerinde 3 kız çocuğu olan Falcao, kısa bir süre önce ise şu açıklamaları yapmıştı; "Her baba gibi ben de çok mutluyum, erkek çocuğum olacağı için heyecanlıyım. Daha önce 3 kızım vardı ve oğlumla birlikte tamamlanmış hissedeceğim. Ailemiz için çok önemli bir an. Eşim erkek çocuğumuz olacağını biliyordu ve 'Tanrı bana bir oğlan sahibi olacağımızı söyledi, biliyorum' demişti. Oğlumuzla birlikte daha olgun bir insan olacağım, küçük bir adamı büyütmeye hazırım."