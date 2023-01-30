Rachid Ghezzal planı! Şenol Güneş'ten sıfır risk

Beşiktaş'ta tüm gözler Rachid Ghezzal'e çevrildi. Takımın yakaladığı 5'te 5'lik galibiyet serisi ve olumlu havanın devam etmesini çok isteyen siyah-beyazlılarda Ghezzal'in de katılmasının güç katacağı belirtiliyor.



Ancak sakatlıktan yeni çıkan başarılı futbolcunun bir kez daha sorun yaşamaması adına da temkinli davranılıyor. Cezayirli yıldız, sakatlığını atlatıp antrenmanlara çıksa da, Teknik Direktör Şenol Güneş, öğrencisini bir anda sahaya sürmek istiyor. Çünkü daha önce sabretmeden sahaya çıktığı için sakatlığı nükseden 30 yaşındaki futbolcunun bu kez de aynı sorunla karşılaşmasından endişe ediliyor.



Bu sebeple Şenol Güneş'in deneyimli oyuncuyu yarın akşam ligde oynanacak Karagümrük mücadelesinde riske etmeyeceği belirtildi. Ghezzal'in ilerleyen haftalarda kademe kademe süre alarak forma giymeye başlayacağı vurgulanıyor.



8 MAÇTA 3 GOLE ETKİ



Bu sezon sakatlıklar nedeniyle şanssızlıklar yaşayan Rachid Ghezzal, sadece 8 resmi maça çıkabildi, 2 gol atıp 1 asist yaptı. Tecrübeli orta saha toplamda 226 dakika süre alabildi.



