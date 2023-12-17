Quique Setien'den flaş sözler: ''Türkiye'den teklif aldım''

Son olarak La Liga ekibi Villarreal'i çalıştıran Teknik Direktör Quique Setien, İspanya'da gerçekleştirdiği bir konuşma sırasında Türkiye'den teklif aldığını itiraf etti. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, bu takımın Beşiktaş olduğu öne sürüldü.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Imago
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Quique Setien'den flaş sözler: ''Türkiye'den teklif aldım''
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17 Aralık 2023 11:07
Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılacağına yönelik iddiaların ardı arkası kesilmezken arayışlarla ilgili gelen haberler dikkat çekiyor.

''TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM''

İspanya'da Santander Group Barymont Uluslararası Spor Forumu'nda konuşan Quique Setien, Türkiye'den 'hızlıca cevaplandırılması gereken' bir teklif aldığını açıkladı.

İSPANYOLLAR BEŞİKTAŞ'A YAZDI

İspanyol AS gazetesinin haberine göre 65 yaşındaki deneyimli hocanın, "Türkiye'den teklif aldım" sözleri Beşiktaş'ın teklifinin ilanı olduğu belirtildi.

İspanyol basınında Beşiktaş'a yazılan Quique Setien; daha önce Racing, Poli Ejido, Ekvator Ginesi, Logrones, Lugo, Las Palmas, Betis, Barcelona ve son olarak Villarreal'i çalıştırdı. 65 yaşındaki teknik adam, Villarreal'de sezon başında 4 maçta 3 puan toplamasının ardından takımdan gönderildi. 



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