Quique Setien'den flaş sözler: ''Türkiye'den teklif aldım''

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılacağına yönelik iddiaların ardı arkası kesilmezken arayışlarla ilgili gelen haberler dikkat çekiyor.
''TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM''
İspanya'da Santander Group Barymont Uluslararası Spor Forumu'nda konuşan Quique Setien, Türkiye'den 'hızlıca cevaplandırılması gereken' bir teklif aldığını açıkladı.
İSPANYOLLAR BEŞİKTAŞ'A YAZDI
İspanyol AS gazetesinin haberine göre 65 yaşındaki deneyimli hocanın, "Türkiye'den teklif aldım" sözleri Beşiktaş'ın teklifinin ilanı olduğu belirtildi.
İspanyol basınında Beşiktaş'a yazılan Quique Setien; daha önce Racing, Poli Ejido, Ekvator Ginesi, Logrones, Lugo, Las Palmas, Betis, Barcelona ve son olarak Villarreal'i çalıştırdı. 65 yaşındaki teknik adam, Villarreal'de sezon başında 4 maçta 3 puan toplamasının ardından takımdan gönderildi.
''TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM''
İspanya'da Santander Group Barymont Uluslararası Spor Forumu'nda konuşan Quique Setien, Türkiye'den 'hızlıca cevaplandırılması gereken' bir teklif aldığını açıkladı.
İSPANYOLLAR BEŞİKTAŞ'A YAZDI
İspanyol AS gazetesinin haberine göre 65 yaşındaki deneyimli hocanın, "Türkiye'den teklif aldım" sözleri Beşiktaş'ın teklifinin ilanı olduğu belirtildi.
İspanyol basınında Beşiktaş'a yazılan Quique Setien; daha önce Racing, Poli Ejido, Ekvator Ginesi, Logrones, Lugo, Las Palmas, Betis, Barcelona ve son olarak Villarreal'i çalıştırdı. 65 yaşındaki teknik adam, Villarreal'de sezon başında 4 maçta 3 puan toplamasının ardından takımdan gönderildi.