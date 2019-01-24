Ara transferde kadrosundan önemli oyuncularla yollarını ayıran Beşiktaş içiniddiası. İspanyol basını, Siyah-Beyazlılar'ın 23 yaşındaki Yeşil Burun Adalı asıllı Portekizli sağ kanat oyuncusu için Atletico Madrid'in kapısını çaldığını duyurdu.Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Atletico Madrid'de fazla şans bulamadığı için ayrılma kararı veren Martins için kiralama formülü üzerinde durduğu kaydedildi. Beşiktaş'ın yanı sıra Gelson Martins ile İngiltere'den Arsenal ve Wolverhampton, İtalya'dan Milan'ın gibi takımların ilgilendiği belirtildi.Öte yandan Beşiktaş, Babel'in yerine transfer etmeyi düşündüğü Ukraynalı yıldız Konoplyanka'nın transferinden vazgetçi. Schalke'de yıllık 3.5 milyon euro alan 29 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'tan yıllık 4.5 milyon euro talep ettiği ortaya çıktı.