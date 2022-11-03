Quaresma'dan Şenol Güneş paylaşımı!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, Şenol Güneş ile ilgili flaş bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Quaresma'dan Şenol Güneş paylaşımı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2022 16:53
Beşiktaş'ın eski Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'dan siyah beyazlıları mutlu eden bir paylaşım geldi.

Portekizli oyuncu, Şenol Güneş'in fotoğrafının olduğu bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Quaresma paylaşımında, "Hoş geldin büyük usta." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda Beşiktaş taraftarı bunu kendi kişisel sosyal medya hesaplarında paylaştı.

İşte o paylaşım:



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ