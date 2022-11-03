Quaresma'dan Şenol Güneş paylaşımı!

Beşiktaş'ın eski Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'dan siyah beyazlıları mutlu eden bir paylaşım geldi.Portekizli oyuncu, Şenol Güneş'in fotoğrafının olduğu bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.Quaresma paylaşımında,ifadelerini kullandı.Çok sayıda Beşiktaş taraftarı bunu kendi kişisel sosyal medya hesaplarında paylaştı.