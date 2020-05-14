'Puscas için Fenerbahçe'den bir teklif gelmedi'

Reading Teknik Direktörü, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu belirtileniçin açıklamalarda bulundu.Bowen, Fenerbahçe'den bir teklif olmadığını belirtirken, "" dedi.Beşiktaş'ın eski oyuncularından Daniel Pancu, vatandaşı Puscas'ın adının Fenerbahçe ile anılmasını yorumlamış ve "Çok iyi bir transfer olur" ifadelerini kullanmıştı.Emekli forvet Pancu açıklamasında, "Puscas, Türkiye'de oynayabilir çünkü henüz çok genç, güçlü ve önünde uzun bir gelecek var. Milli Takım'da düzenli gol atan bir oyuncu." diye konuşmuştu.Reading'e 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 24 yaşındaki forvet, bu sezon takımı Reading ile 33 resmi maça çıktı. Puscas, bu maçlarda takımına 11 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.