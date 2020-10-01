PSG temkinli: "Türkiye her zaman zordur"

Başakşehir'in rakiplerinden biri olan Paris Saint-Germain'de teknik direktör Tuchel ve kaptan Marquinhos açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
PSG temkinli: 'Türkiye her zaman zordur'
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01 Ekim 2020 20:58
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'in yer aldığı H Grubu'ndaki rakiplerinden PSG'den açıklama geldi.

PSG'nn kaptanı Marquinhos, temsilcimiz için, "Başakşehir yeni bir takım ama Türkiye'de oynamak hiçbir zaman kolay olmaz. Basit bir grupta değiliz." yorumunu yaptı.

Teknik direktör Thomas Tuchel ise, "Başakşehir hakkında şu anda çok bilgim yok ancak Türkiye'de uluslararası maçlar her zaman zorlu geçmiştir." ifadelerini kullandı.

H Grubu'nda Başakşehir ve PSG ile birlikte Manchester United ve RB Leipzig yer aldı.





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