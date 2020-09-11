Prosinecki, Denizlispor ile ilk resmi maçına çıkıyor

Teknik direktörlük görevine Robert Prosinecki'yi getiren Yukatel Denizlispor, Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk maçında 12 Eylül Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacak.

Haber; AA
Prosinecki, Denizlispor ile ilk resmi maçına çıkıyor
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11 Eylül 2020 14:57
Süper Lig'e 9 yıl aradan sonra geçen yıl dönen Yukatel Denizlispor, 4 farklı teknik adamın görev yaptığı sezonun ardından takımın başına Robert Prosinecki'yi getirdi. Hırvat çalıştırıcı, yeni takımıyla ilk resmi müsabakasına 12 Eylül Cumartesi günü Göztepe deplasmanında çıkacak.

Transfer döneminde şimdiye kadar Alman Marvin Bakalorz, Bosna Hersekli Muris Mesanovic, Şilili Angelo Sagal, Rumen Costel Pantilimon, Cenk Gönen, Sakıb Aytaç ve Özer Özdemir'i kadrosuna katan Denizlispor, alt yapısından Muhammed Eren Kıryolcu ile de profesyonel sözleşme imzaladı.

Yukatel Denizlispor, yarın saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile karşılaşacak. Müsabakada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

 



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