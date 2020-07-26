Premier Lig'de günün Z raporu

ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ ALANLAR

Premier Lig'de gol kralı; Jamie Vardy 👑



⚽23 Vardy

⚽22 Ings

⚽22 Aubameyang

⚽20 Sterling

⚽19 Salah

⚽18 Kane

⚽18 Mane pic.twitter.com/EuvGBTfpxn



— Sporx (@sporx) July 26, 2020

KÜME DÜŞENLER

PREMIER LİG'DE SONUÇLAR

İngiltere Premier Lig'in son haftasının ardından Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi bileti alanlar ile küme düşen takımlar netleşti.Şampiyon Liverpool ve 2. sıradaki Manchester City'nin ardından Şampiyonlar Ligi bileti alan takımlar Chelsea ve Manchester United oldu.Son hafta konuk olduğu Leicester City'yi 1-0 mağlup eden Manchester United, 14 maçlık yenilmezlik serisiyle birlikte Şampiyonlar Ligi biletini aldı.Frank Lampard'ın Chelsea'si ise evinde ağırladığı Wolverhampton'u 2-0 ile geçerek, sezonu 66 puanla 4. sırada tamamladı ve Devler Ligi'ne kendisini attı.LiverpoolManchester CityManchester UnitedChelseaLeicester CityTottenhamFA CUP şampiyonu (Arsenal - Chelsea)Norwich ile birlikte lige veda eden takımlar Watford ve Bournemouth oldu.Bournemouth deplasmanda 3-1 yenerken, Watford konuk olduğu Arsenal'e 3-2 yenildi ancak Aston Villa'nın West Ham'dan 1 puanı almasının ardından iki takım da lige veda etti.BournemouthWatfordNorwichArsenal 3-2 WatfordBurnley 1-2 BrightonChelsea 2-0 WolvesCrystal Palace 1-1 TottenhamEverton 1-3 BournemouthLeicester 0-2 Manchester UnitedManchester City 5-0 NorwichNewcastle 1-3 LiverpoolSouthampton 3-1 SheffieldWest Ham 1-1 Aston Villa