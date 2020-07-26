Premier Lig'de günün Z raporu

İngiltere Premier Lig'in son haftasının ardından Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi bileti alanlar ile küme düşen takımlar netleşti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ ALANLAR
Şampiyon Liverpool ve 2. sıradaki Manchester City'nin ardından Şampiyonlar Ligi bileti alan takımlar Chelsea ve Manchester United oldu.
Son hafta konuk olduğu Leicester City'yi 1-0 mağlup eden Manchester United, 14 maçlık yenilmezlik serisiyle birlikte Şampiyonlar Ligi biletini aldı.
Frank Lampard'ın Chelsea'si ise evinde ağırladığı Wolverhampton'u 2-0 ile geçerek, sezonu 66 puanla 4. sırada tamamladı ve Devler Ligi'ne kendisini attı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Liverpool
Manchester City
Manchester United
Chelsea
UEFA AVRUPA LİGİ
Leicester City
Tottenham
FA CUP şampiyonu (Arsenal - Chelsea)
Norwich ile birlikte lige veda eden takımlar Watford ve Bournemouth oldu.
Bournemouth deplasmanda 3-1 yenerken, Watford konuk olduğu Arsenal'e 3-2 yenildi ancak Aston Villa'nın West Ham'dan 1 puanı almasının ardından iki takım da lige veda etti.
Veda eden 3 takım;
Bournemouth
Watford
Norwich
PREMIER LİG'DE SONUÇLAR
Arsenal 3-2 Watford
Burnley 1-2 Brighton
Chelsea 2-0 Wolves
Crystal Palace 1-1 Tottenham
Everton 1-3 Bournemouth
Leicester 0-2 Manchester United
Manchester City 5-0 Norwich
Newcastle 1-3 Liverpool
Southampton 3-1 Sheffield
West Ham 1-1 Aston Villa
ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ ALANLAR
Şampiyon Liverpool ve 2. sıradaki Manchester City'nin ardından Şampiyonlar Ligi bileti alan takımlar Chelsea ve Manchester United oldu.
Son hafta konuk olduğu Leicester City'yi 1-0 mağlup eden Manchester United, 14 maçlık yenilmezlik serisiyle birlikte Şampiyonlar Ligi biletini aldı.
Frank Lampard'ın Chelsea'si ise evinde ağırladığı Wolverhampton'u 2-0 ile geçerek, sezonu 66 puanla 4. sırada tamamladı ve Devler Ligi'ne kendisini attı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Liverpool
Manchester City
Manchester United
Chelsea
UEFA AVRUPA LİGİ
Leicester City
Tottenham
FA CUP şampiyonu (Arsenal - Chelsea)
KÜME DÜŞENLER
Premier Lig'de gol kralı; Jamie Vardy 👑
⚽23 Vardy
⚽22 Ings
⚽22 Aubameyang
⚽20 Sterling
⚽19 Salah
⚽18 Kane
⚽18 Mane pic.twitter.com/EuvGBTfpxn
— Sporx (@sporx) July 26, 2020
Norwich ile birlikte lige veda eden takımlar Watford ve Bournemouth oldu.
Bournemouth deplasmanda 3-1 yenerken, Watford konuk olduğu Arsenal'e 3-2 yenildi ancak Aston Villa'nın West Ham'dan 1 puanı almasının ardından iki takım da lige veda etti.
Veda eden 3 takım;
Bournemouth
Watford
Norwich
PREMIER LİG'DE SONUÇLAR
Arsenal 3-2 Watford
Burnley 1-2 Brighton
Chelsea 2-0 Wolves
Crystal Palace 1-1 Tottenham
Everton 1-3 Bournemouth
Leicester 0-2 Manchester United
Manchester City 5-0 Norwich
Newcastle 1-3 Liverpool
Southampton 3-1 Sheffield
West Ham 1-1 Aston Villa