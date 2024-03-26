Premier Lig'in devleri Chiesa'nın peşinde

Manchester ve Liverpool, Juventus'un yıldız futbolcusu Federico Chiesa için harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Premier Lig'in devleri Chiesa'nın peşinde
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26 Mart 2024 20:44
Premier Lig'in devleri Liverpool ve Manchester United, önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı. İki dev kulüp, transferde karşı karşıya geldi.

İngiliz basınından TEAMtalk'ta yer alan habere göre; Manchester United ve Liverpool, bu yaz Federico Chiesa'yı kadrosuna katmak istiyor.

United'ın zaten daha önce de yıldız futbolcuyu gündemine aldığı, ancak Liverpool'un devreye girmesiyle birlikte Kırmızı Şeytanlar'ın bu transferde zorlanabileceği ifade edildi.

Öte yandan 26 yaşındaki kanat oyuncusu için ilk somut adımın Liverpool tarafından atıldığı belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Juventus ile 25 maça çıkan Chiesa, 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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