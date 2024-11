Potanın Perileri'nden, Filenin Sultanları'na büyük övgü

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda mücadele A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, Türkiye'de kadın basketbolunun bulunduğu nokta ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Demirören Haber Ajansı'na (DHA); FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hedeflerini anlatan milli basketbolcular, öncelikli hedeflerinin başarılı sonuçlar alarak Türk halkına madalya sevinci yaşatmak olduğunu söylediler.



ELİF BAYRAM: MADALYA ALMAK İSTİYORUZ



Beşiktaş ve A Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Elif Bayram, "Umarım Avrupa'da çok başarılı oluruz, umarım kürsüye çıkarız, umarım madalya kazanırız. Artık bence bu ülkenin vatandaşının bunu hak ettiğini düşünüyorum. Basketbol olarak da artık başarılı olmamız gerektiğini düşünüyorum ve madalya almak istiyorum, takımım da istiyor. Umarım bu sene o sene olur ve kazanırız" şeklinde konuştu.



SEVGİ UZUN: GÜZEL BİR OLUŞUMLA GÜZEL İŞLER BAŞARACAĞIZ



Kadınlar Avrupa Şampiyonası için hedeflerini paylaşarak adım adım ilerlemeye odaklı bir takım olduklarını belirten Milli Takım ve Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Sevgi Uzun, "Çeyrek final, yarı final ne geliyorsa elimizden en iyisini verip kendimizi en yüksek noktada bulmak istiyoruz. Başaracağımıza inanıyorum. Her sene söylüyoruz ama çok güzel bir takımız, çok enerjik genç bir takımız. Güzel bir oluşumla güzel işler başaracağımızı düşünüyorum" dedi.



ESRA URAL TOPUZ: ÜLKEMİZE YAKIŞAN BAŞARIYI GETİRMEK İSTİYORUZ



Avrupa Şampiyonası'nda ellerinden geleni yapmaları gerektiğini belirten OGM Ormanspor ve Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Esra Ural Topuz şunları söyledi: "Bütün bu maçları kazanmamız gerekiyor, 1 sayının bile önemi var bizim için. En avantajlı şekilde Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Bu çok uzun bir süreç çalışıp elimizden gelenin en iyisini, ülkemize yakışan en iyi başarıyı buraya getirebilmek hedefimiz"



ZEYNEP ŞEVVAL GÜL: HEDEFİM BU KADRO SÜREKLİ YER ALMAK



Takım olarak Avrupa Şampiyonası için gerekli hazırlıkları yaptıklarını ifade eden OGM Ormanspor ve Milli Takım'ın genç ve başarılı oyuncusu Zeynep Şevval Gül, "Benim ilk hedefim milli takım içerisinde her zaman yer alan bir oyuncu olmak. Bunun için de gerekli olan çabayı sarf ediyorum. Bu sene de bu kadroda aldığım yeri devam ettirmek istiyorum" diyerek sözlerini sürdürdü.



FİLENİN SULTANLARI'NA; ONLARLA GURUR DUYUYORUZ



Milli takım oyuncuları son dönemlerde kadın basketbolunun Milli Takımlar düzeyinde istenilen yerde olmadığı ve kaçırılan turnuvalar nedeniyle bir popülarite kaybı yaşandığına yönelik eleştirileri de değerlendirdi. Kadınlarda takım sporlarındaki ilginin son yıllarda özellikle Olimpiyatlar gibi uluslararası turnuvalardaki başarılarla birlikte voleybola kaydığı şeklindeki yorumları değerlendiren A Milli Basketbolcular, voleybolcuların başarıları ile gururlandıklarını ifade ederek, kadın dayanışmasına güzel bir örnek sergilediler.



ELİF BAYRAM: VOLEYBOLCULARIN BAŞARISI ÇOK GÜZEL BİR ŞEY



Aslında kulüpler düzeyinde kadın basketbolunun başarılı olduğunu, örneğin Fenerbahçe'nin Euroleague'de şampiyonluklar yaşadığını kendi takımı Beşiktaş'ın da geçen sene Eurocup'ta final oynadığını hatırlatan Elif Bayram konuyla düşüncelerini şöyle aktardı: "Ama genel olarak Milli Takımlar'da bu başarıyı daha üste taşımamız gerekiyor. Maçları kazanıyoruz ama Avrupa Şampiyonası seviyesinde, gerekirse olimpiyata gitmemiz gerekiyor bence. 2028 Olimpiyatları'nı hedeflememiz gerektiğine inanıyorum. Olimpiyatlara giden voleybolcuların başarısı aslında çok güzel bir şey, umarım devam ederler. Ama bizim de artık madalyalar almamız gerekiyor. Madalya bırakmamamız gerekiyor. Umarım buna bu Avrupa şampiyonasıyla başlayıp devam ettirebiliriz"



SEVGİ UZUN: ONLARI İZLERKEN GURUR DUYUYORUZ



Voleybolda kadınların çok güzel işler başardıklarını ve ülkemizi çok güzel platformlarda şampiyonluklarla, finallerle temsil ettiklerini hatırlatan Sevgi Uzun, "Her şeyden önce biz onları izlemekle gurur duyuyoruz. Basketbol olarak da bizim tarihimizde inanılmaz başarılar inanılmaz güzel şeyler var. Tabi ki bir jenerasyon değişikliği yaşadık. Çok fazla emeği olan çok fazla tecrübesi olan oyuncular emekli oldu. Onun arkası biraz açık kaldı bizim açımızdan, şu an onu toparlamak istiyoruz biz ama dediğimi gibi bence uzak değil"



Kadın basketbolcular olarak kesinlikle daha fazla ilgiyi hak ettiklerini ifade eden Sevgi, "Bu salonun boş olmaması lazım. Milli takımı temsil ediyoruz, Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bizim de güven ve bir destek hissetmeye ihtiyacımız oluyor tabi ki. O yüzden onlar da bize gerekli ilgiyi gösterirse bizim onlar için vereceğimiz mücadele sonsuz. Ülkenizi temsil ettiğiniz zaman onun bir sonu yok. Elimizden gelini ortaya koyup en güzel başarıyı elde etmek istiyoruz zaten. Bizim motivasyonumuz aynı" diyerek basketbolseverlerden destek istedi.



ESRA URAL TOPUZ: BU ÜLKENİN YÜZ AKI



Ülkenin kadınlarının voleybolda gösterdiği başarılardan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Esra, "Hayatıma gerçekten voleybol onlar sayesinde girdi ve onları izlemekten çok keyif alıyorum. Evet bizde biraz düşüş oldu ama jenerasyon değiştiriyoruz, kabuk değiştiriyoruz. Biz özlediğimiz başarılara geri döneceğimize inanıyorum. Kadın sporu olduğu için voleybol, basketbol fark etmez kadın sporunda başarılı olmak bence bu ülkenin yüz akıdır ve bizim için çok güzel bir şey. İnşallah biz de kaldığımız yer devam ederiz bu yeni jenerasyonumuzla birlikte" şeklinde konuştu.



ZEYNEP ŞEVVAL GÜL: BİZ DE ÇOK MUTLU OLUYORUZ



Zeynep Şevval Gül, voleybolcuların başarıları ve kadın basketbolunun hedefleri hakkında da şunları söyledi:



"Biz de çok mutlu oluyoruz tabii ki. Ama aynı başarının bizden de geleceğine eminim. Geçmiş yıllarda madalya almış bir geçmişimiz var kadın basketbolu olarak. Geçmişi tekrar gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Yeni bir jenerasyon olarak aynı başarılara tekrar devam ettirmek istiyoruz."