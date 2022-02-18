Potada derbi durdu! Salon boşaltıldı!

Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef Türkiye Kupası yarı final maçında, taraftarların kötü tezahüratları ve patlayıcı maddelerin kullanılması nedeniyle hakem heyeti tribünlerin boşaltılmasına karar verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Potada derbi durdu! Salon boşaltıldı!
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18 Şubat 2022 19:57
Basketbol erkeklerde Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef'in maçına, yapılan kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle tribünlerin boşaltılması için ara verildi.

Kupanın yarı finalinde, Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşma, iki takım taraftarlarının yaptığı kötü tezahürat ve çıkardıkları saha olayları nedeniyle sık sık durdu.

Maçın hakemlerinin uyarılarının ardından devam eden karşılaşma, 29. dakikada taraftarlar tarafından atılan patlayıcı maddenin ardından tekrar durdu.

Tribünlerin boşaltılmasına karar verildikten sonra basketbolcular ve hakem heyeti soyunma odasına gitti.

Taraftarların salonu terk etmesinin ardından müsabaka kaldığı yerden devam edecek.

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