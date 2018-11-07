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Porto, Lokomotiv Moskova'yı bitirdi!

Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Porto ile Lokomotiv Moskova, bu kez Portekiz'de sahne aldı. Kazanan yine Porto oldu.

Kaynak: Sporx.com
Porto, Lokomotiv Moskova'yı bitirdi!
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06 Kasım 2018 23:58
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın yer aldığı D Grubu'nda Portekiz takımı Porto ile Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova karşı karşıya geldi. Estadio do Dragao'da oynanan maçta Porto 4-1'lik skorla galibiyete ulaştı. Rusya'daki maçı da Porto 3-1'lik skorla kazanmıştı.

Porto'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Hector Herrera, 42. dakikada Moussa Marega, 67. dakikada Jesus Corona ve 90. dakikada Otavio kaydetti. Lokomotiv Moskova'nın tek golü 59. dakikada Jefferson Farfan'dan geldi. 



D GRUBU'NDA PUAN DURUMU

Bu galibiyetin ardından Porto puanını 10'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Lokomotiv Moskova henüz puanla tanışamadı. Grupta Schalke 8 puanla ikinci sırada yer alırken, temsilcimiz Galatasaray'ın 4 puanı var.

BİR SONRAKİ HAFTANIN FİKSTÜRÜ

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 28 Kasım Çarşamba günü Porto, Schalke'yi ağırlayacak. Rusya'da Lokomotiv Moskova'nın rakibi Galatasaray olacak.



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