Portekiz, Martinez ile anlaştı!

Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmesinin ardından teknik direktör Fernando Santos ile yolları ayrılan Portekiz, yeni teknik direktörünü buldu.



The Athletic'in haberine göre, Portekiz, Roberto Martinez ile prensip anlaşmasına vardı. İspanyol teknik adamın, resmi işlemlerinin gelecek hafta sonuna kadar bitmesinin beklendiği aktarıldı.



MİLLİ TAKIM DENEYİMİ VAR



2016-2022 yılları arasında Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran Martinez, 2022 Katar Dünya Kupası'na gruplara veda edilmesinin ardından görevinden ayrılmıştı.





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