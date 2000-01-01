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Popovich de diz çökmedi: "Bu, kişisel bir karar"

San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich, takımının geçtiğimiz gece Sacramento Kings ile karşılaşmasından önceki ulusal marş sırasında diz çökmemeyi tercih etmesi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich, takımının geçtiğimiz gece Sacramento Kings ile karşılaşmasından önceki ulusal marş sırasında diz çökmemeyi tercih etmesi hakkında konuştu.

Diz çökme eylemi, eski NFL oyuncusu Colin Kaepernick tarafından popülerleşen, ırkçılığı ve polis vahşetini kınamak için bir protesto biçimi haline geldi.

Orlando Magic oyuncusu Jonathan Isaac, dün gece takımının Brooklyn Nets'e karşı oynadığı karşılaşma öncesindeki ulusal marşı sırasında, aynı şekilde ayakta duran tek NBA oyuncusu olduktan sonra, bu durum NBA'de tekrar gündemde olan bir konu haline geldi.

71 yaşındaki Pop, Isaac gibi, marş okunurken ayakta durmayı tercih etti ve ESPN'den Ohm Youngmisuk'a konuyla ilgili tutumunu sorduğunda, şunları söyledi:

"Bunu kendime saklamayı tercih ediyorum. Herkes kişisel bir karar vermek zorundadır. Lig bu konuda harikaydı. Herkes istediği gibi tepki verme özgürlüğüne sahiptir. Hangi sebeple olursa olsun, istediğim şekilde tepki verdim."

Popovich ayrıca kısa süre önce, "Amerika'nın ulusal günahı" adını verdiği ırksal huzursuzluk durumundan da bahsetmişti.


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