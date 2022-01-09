Pohjanpalo: "Doğru zamanda doğru yerdeydim"

Çaykur Rizespor'da forma giyen Joel Pohjanpalo, Beşiktaş maçı sonrası açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Pohjanpalo: 'Doğru zamanda doğru yerdeydim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2022 22:10
Çaykur Rizespor'da Beşiktaş karşılaşmasında takımının iki golü de atan Joel Pohjanpalo maç sonu konuştu.

Pohjanpalo'nun sözleri şu şekilde;

"İlk yarı kötüydük. 1-0 bittiği için şanslıydık. Soyunma odasında herkes aynı şeyi söyledi ve maça daha farklı bir başlangıç yaptık. Bugün bir kez daha şu ortaya çıktı, duran toplar çok önemli. Boldrin çok iyi kullandı ve ben doğru zamanda, doğru yerdeydim. Evimizdeki her maçı 3 puanla bitirmek istiyoruz ama bu maça bakınca 1 puan iyiydi."


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.