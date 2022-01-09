Pohjanpalo: 'Doğru zamanda doğru yerdeydim'

Çaykur Rizespor'da Beşiktaş karşılaşmasında takımının iki golü de atan Joel Pohjanpalo maç sonu konuştu.



Pohjanpalo'nun sözleri şu şekilde;



"İlk yarı kötüydük. 1-0 bittiği için şanslıydık. Soyunma odasında herkes aynı şeyi söyledi ve maça daha farklı bir başlangıç yaptık. Bugün bir kez daha şu ortaya çıktı, duran toplar çok önemli. Boldrin çok iyi kullandı ve ben doğru zamanda, doğru yerdeydim. Evimizdeki her maçı 3 puanla bitirmek istiyoruz ama bu maça bakınca 1 puan iyiydi."





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