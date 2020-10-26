Pogba'dan Fransa Milli Takımı açıklaması!

BİR ADIM GERİDEN;

Fransız futbolcu Paul Pogba'nın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamaları üzerine milli takımı bıraktığı iddia edilmişti ancak Pogba'dan jet bir açıklama geldi.The Sun Gazetesi'nde yer alan haberin gerçek dışı olduğunu duyurdu ve Fransa Milli Takımı'nda oynamaya devam edeceğini ifade etti.The Sun gazetesinin Orta Doğu kaynaklı iddiasına göre İngiltere ekibiFransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin öldürülmesinin ardındanMacron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.Daha önce yaptığı bir açıklamada ise İslam'ı "bugün dünyanın her yerinde krizde olan bir din" şeklinde niteleyen Macron'un "İslam'ın yapılandırılması gerektiğine" dair ifadeleri, tüm dünyadaki Müslümanların tepkisini çekmişti.