Pochettino: 'Kimsenin yeri garanti değil'

PSG'nin hocası Mauricio Pochettino, Gianluigi Donnarumma transferi sonrası kaledeki 1. tercihin kim olacağına ilişkin açıklama yaptı.



Takımın yıldız kalecisi Keylor Navas'ın yanında şimdi de Avrupa Şampiyonu rozeti takan Gianluigi Donnarumma'yı katan PSG'nin hocası Pochettino: "Navas veya Donnarumma, kimin oynayacağına adil bir şekilde karar vereceğiz. Sonuçta her mevkiide rekabeti yaratmak zorundayız. Asıl bunu yapmazsak ortaya zorluklar çıkar." diyerek kimsenin formasının garanti altında olmadığını vurguladı.



Takım içerisinde rekabet ortamının gerekliliğinin üzerinde duran Arjantinli hoca, "Zamanı gelince kimin oynaması gerektiğinin kararını vereceğiz. Burada önemli olan disiplinin devamlılığı" ifadesini kullandıu.



