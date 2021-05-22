Play-off'ta ilk finalist Altay!

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş karşılaşmasında İstanbulspor, Altay'ı konuk etti.



Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Altay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Altay'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada Deniz Kadah kaydetti.



İlk maçı da 3-2 kazanan Altay, bu sonucun ardından play-off'ta finale yükseldi. Altay'ın finaldeki rakibi, Altınordu - Samsunspor eşleşmesinin galibi olacak.



3. KEZ PLAY OFF'TA



İstanbulspor'u 1-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Altay, 2002-2003'te beri uzak kaldığı Süper Lig'e yükselmek için play-off finalinde mücadele edecek.



Ligde normal sezonu 5. sırada tamamlayan ve play-off yarı final ilk maçında İstanbulspor'u 3-2 yenen Altay, bu müsabakanın rövanşında rakibini İstanbul'da 1-0 mağlup etti.



Bu sonuçla adını play-off finaline yazdıran İzmir temsilcisi, 6. defa yer aldığı play-off'ta 3. kez finale yükseldi.



Play-off mücadeleleri



Daha önceki final mücadelelerinde 2005-2006'da Sakaryaspor'a ve 2006-2007'de Kasımpaşa'ya yenilerek Süper Lig'e çıkamayan Altay, 26 Mayıs Çarşamba günkü finalde Süper Lig vizesi arayacak. Siyah-beyazlı ekibin rakibi bugün oynanacak Yılport Samsunspor-Altınordu maçının ardından belli olacak.



Altay, 8 ekibin yer aldığı 2000-2001'de play-off çeyrek finalinde Konyaspor'u penaltı atışları sonucunda eledikten sonra yarı finalde Sakaryaspor'a yenilmişti.



2008-2009'da yarı finalde Kasımpaşa'yı geçemeyen siyah-beyazlı ekip, bir sonraki sezon tek devreli lig usulüyle oynanan play-off'ta Konyaspor'un ardından 2. sırada yer almıştı.



2002-2003'ten beri Süper Lig'den uzak



2002-2003'te Süper Lig'e veda ettikten sonra üst üste 8 sezon TFF 1. Lig'de yer alan Altay, daha sonra TFF 3. Lig'e kadar geriledi. 2016-2017 sezonu bitiminde 2. Lig'e, 2017-2018 sezonu sonunda da 1. Lig'e yükselen Altay, play-off finalinde tekrar Süper Lig'e dönmek için mücadele edecek.



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu



Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam



İstanbulspor: Alperen Uysal, Melih Kabasakal (Dk. 88 Koray Kılınç), Etoga, Wellington, Ali Yaşar, Onur Ergün, Levent Ayçiçek (Dk. 75 Mirkan Aydın), Uygar Mert Zeybek (Dk. 62 Rroca), Abazaj, Ethemi (Dk. 62 Ali Dere), İbrahim Yılmaz



Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü (Dk. 73 Cebrail Karayel), İbrahim Öztürk, Murat Akça, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 86 Çağlar Birinci), Scuk (Dk. 86 Zeki Yıldırım), Poko, Kappel, Regattin, Erhan Çelenk (Dk. 74 Ziya Alkurt), Paixao (Dk. 76 Deniz Kadah)



Gol: Dk. 85 Deniz Kadah (Altay)



Sarı kartlar: Dk. 12 Scuk, Dk. 90+2 Cihan Topaloğlu, Dk. 90+7 Regattin (Altay), Dk. 87 Onur Ergün, Dk. 90+5 Koray Kılınç, Dk. 90+5 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)



