Juventus'un orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'in hem Chelsea hem de Manchester City'nin gündeminde olduğu belirtildi.İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Miralem Pjanic'in menajeri Fali Ramadani'nin, Maurizio Sarri'nin menajeri Alessandro Pellegrini ile biraraya geldiği ve transferi görüştükleri belirtildi. İkilinin konuşup yemek yedikleri ve olası Chelsea transferi hakkında görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın da transfer için çok istekli olduğu ve kulüp yönetimine transfer için talepte bulunduğu kaydedildi.Juventus'un Miralem Pjanic için istekli kulüplerden 80 milyon Euro isteyeceği bilgisi verildi.Kariyerine Metz'te başlayan ve 2008 yazında 7.5 milyon Euro karşılığında Lyon'a transfer olan Pjanic, 3 yaz sonra 11 milyon Euro karşılığında Roma'ya gitmişti. Juventus, 2016 yılında 32 milyon Euro karşılığında Boşnak yıldızı kadrosuna katmıştı. Pjanic, Serie A'da forma giydiği 220 maçta 37 gol atıp 64 asist yaptı.