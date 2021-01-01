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Pippen: "Brooklyn, Kyrie'siz de şampiyon olabilir!"

NBA efsanesi Scottie Pippen, Brooklyn Nets'in Kyrie Irving olmadan da şampiyonluğu kazanabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Scottie Pippen, Brooklyn Nets'in Kyrie Irving olmadan da şampiyonluğu kazanabileceğini söyledi.

SiriusXM NBA Radio ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda, Pippen'a Nets'in NBA şampiyonluğu kazanmak için Kyrie'ye ihtiyacı olup olmadığı soruldu.

Chicago Bulls efsanesi, James Harden tekrar forma girebilirse ve şu anda "durdurulamaz" olarak nitelendirdiği Kevin Durant ile birlikte oynayabilirse, ikilinin Nets'in şampiyonluğa götürebileceğini açıkladı:

"James Harden forma girebilirse, Kyrie'ye ihtiyaçları yok. O olmadan kazanırlar demiyorum. Kyrie kesinlikle onlara yardım edebilecek bir adam. Ancak Kevin Durant şu anda durdurulamaz bir oyuncu ve bunu geçen yıl playofflarda görmeye başlamıştık. Bu tür bir role devam ederse ve ekibini biraz daha iyi kullanmaya başlarsa, Kyrie'siz de kazanabileceklerini düşünüyorum."

Kyrie, New York'taki aşı zorunluluğu nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Harden şu anda 18.3 sayı, 7.7 ribaund ve 8.5 asist ortalamalarıyla oynuyor. Durant ise %56 şut isabetiyle maç başına 29.5 sayı ortalaması yakalayarak, 2014'teki MVP sezonundan bu yana en yüksek sayı miktarına ulaşmış durumda.


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