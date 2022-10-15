Futbol
Basketbol
Voleybol
İddaa
Sporx TV
Canlı Skor
E-Spor
At Yarışı
Tümü
ING Basketbol Süper Ligi
Avrupa Basketbol Şampiyonası
THY Euroleague
Anadolu Efes
TKBL
NBA
Kadınlar Euroleague
Eurocup
Tenis
Motorsporları
Voleybol
At Yarışı
Diğer Sporlar
Hentbol
İstatistik
Tv'de Bugün
Canlı Anlatım
Medya
Teknoloji
Gizlilik Politikası
Mobil uygulamalar ve m.sporx.com mobil sitesi ile Sporx'i cepten de takip edebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için Sporx Mobil sayfasını ziyaret edin.
Spor Haberleri
Basketbol
ING Basketbol Süper Ligi
Pınar Karşıyaka, Beşiktaş'ı da devirdi
Pınar Karşıyaka, Beşiktaş'ı da devirdi
Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasından Pınar Karşıyaka, deplasmanda Beşiktaş Emlakjet'i 92-81 mağlup etti.
,
Fotoğraf;
bjk.com.tr
Abone Ol
Tweet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ekim 2022 19:55
DETAYLAR BİRAZDAN
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
20:48
Okan Buruk'tan oyuncularına tepki!
20:34
Galatasaray itiraz etti, VAR 'gol geçerli' dedi!
20:21
Necati Erkmen: "Skor bu olmamalıydı"
20:14
Montella: "Galibiyet için çok mutluyum"
20:10
İbrahim Üzülmez: "Güzel bir lig oluyor"
19:55
Pınar Karşıyaka, Beşiktaş'ı da devirdi
19:51
Bülent Korkmaz: "İstifa sesleri normal"
19:43
El Clasico'da yeni randevu; 250. maç
19:38
Okan Buruk: "Kadro yaparken zorlanıyorum"
19:34
Greenwood yeniden gözaltına alındı!
19:29
Fenerbahçe Alagöz, Antalya Basket'i farklı geçti
19:26
Bursa BB, Altekma'ya set vermedi
19:23
Ege Ralli'sinde ilk gün heyecanı yaşandı
19:18
Halkbank, zorlu maçta Galatasaray'ı devirdi
19:18
Valencia'da Cavani'nin golleri galibiyete yetmedi!
19:06
Bursaspor, Yukatel Merkezefendi'yi rahat geçti
18:56
Okan Buruk'tan sürpriz tercihler!
18:54
Adana Demirspor zirveye tutundu
18:43
Kayserispor - Galatasaray: 11'ler
18:31
Frankfurt, Xabi Alonso'yu üzdü!
18:22
Hekimoğlu, Tokat Belediye'ye set vermedi
18:21
Ragbide Sırbistan'a mağlubuz
18:18
Volkan Demirel: "Bahaneye gerek yok"
18:14
Güreş heyecanı Kahramanmaraş'ta düzenlendi
18:12
Rize'de sessiz akşam
18:11
Emre Akbaba'dan Fenerbahçe itirafı!
18:08
Pirlo: "Üzerimizdeki baskıyı attık"
18:07
Amatör maçta kalbi durdu
18:01
Sinan Kaloğlu: "Harika bir mücadele verdik"
17:57
Levent Eriş: "Oyundan memnunum"
17:54
Antalya'da Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası düzenlendi
17:54
Xavi Hernandez: "Yapamazsam, ayrılırım"
17:49
Emlak Konut'tan ligde 2'de 2
17:45
Jürgen Klopp: "City'nin çok parası var"
17:42
Başkent Ankara Koşusu koşulacak
17:35
Alanya'da triatlon yarışları heyecanı başladı
17:32
Ultra-Trail'de atletlere 'can dostlar' da eşlik etti
17:27
Nevşehir'de dereceye girenler belli oldu
17:26
Lionel Messi için sürpriz itiraf!
17:17
Trabzonspor'da 5 eksik
17:14
"Batshuayi, geçen sezonun ödülünü alıyor"
17:10
Carlo Ancelotti: "Barça oyunu bana göre değil"
17:09
Pep: "Liverpool yarıştan kopmadı"
17:00
Cadiz'e Negredo'nun katkısı yetmedi
16:44
PSG ve MANU Lautaro Martinez'i istiyor!
16:31
Volkan Demirel'i Caner Erkin yıktı!
16:30
Leicester - Palace maçında gol çıkmadı
16:19
Galatasaray lige 2'de 2 ile başladı!
16:12
TOFAŞ'tan 21 sayı fark
15:52
Jorge Jesus: "Fenerbahçe, sadece bir futbol kulübü değil"
15:50
Manisa FK ve Altay puanları paylaştı
15:45
Dev maç öncesi takımlara mesaj; "Ölüm kalım için mi?"
15:34
Beşiktaş'ta Tayyip Talha'nın partneri belli oldu
15:30
Bodrumspor 2'de 2 için Erzurum'da
15:15
73 yaşında Rekorlar Kitabı için hazır!
14:58
Doğuş Özdemiroğlu: "Öncelikli hedefimiz Final-Four"
14:46
Eski milli basketbolcu Hurşit Baytok yaşamını yitirdi
14:40
Miha Zajc geri dönüyor
14:38
Göztepe'nin gözü Tuzlaspor maçında!
14:32
Ege Rallisi'nin startı verildi
AVRUPA'DAN FUTBOL
Greenwood yeniden gözaltına alındı!
Valencia'da Cavani'nin golleri galibiyete yetmedi!
Frankfurt, Xabi Alonso'yu üzdü!
Lionel Messi için sürpriz itiraf!
Cadiz'e Negredo'nun katkısı yetmedi
PSG ve MANU Lautaro Martinez'i istiyor!
Leicester - Palace maçında gol çıkmadı
Felix Atletico'dan ayrılmak istiyor
Courtois El Clasico'ya yetişemiyor
Igor Tudor PSG'den çekinmiyor
EN ÇOK OKUNANLAR
1
Kayserispor - Galatasaray: 11'ler
2
Genesio: "İstanbul'a liderlik için gideceğiz"
3
Selahattin Baki'den Artem Dzyuba açıklaması
4
Kerem ve Yunus kulübeye
5
Felix Atletico'dan ayrılmak istiyor
6
Jorge Jesus: "Fenerbahçe, sadece bir futbol kulübü değil"
7
Carlo Ancelotti: "Barça oyunu bana göre değil"
8
Everton, Beşiktaş için indirime hazır!
9
Galatasaray'da 30 puanlık maraton
10
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kararı
EN ?OK YORUMLANANLAR
1
Kayserispor - Galatasaray: 11'ler
2
Bartın'da maden ocağında patlama: 41 işçi hayatını kaybetti
3
Volkan Demirel'i Caner Erkin yıktı!
4
Abdullah Avcı: "Sırada Beşiktaş var"
5
Miha Zajc geri dönüyor
Kayserispor Galatasaray canlı izle, GS maçı şifresiz izle
ŞİFRESİZ bein sports izle, Kayserispor Galatasaray maçı CANLI izle
Galatasaray Kayserispor maçı izle canlı şifresiz, bein sports 1 izle
GS Kayserispor maçı canlı izle, Galatasaray canlı şifresiz izle bein sports 1
CANLI İZLE Kayserispor Galatasaray maçı, şifresiz Süper Lig bein sports
Kayserispor Galatasaray maçı canlı izle (bein sports 1 şifresiz izle)
Ülke puanı kaç oldu? UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sıraya yükseldik TÜRKİYE) (15 Ekim Cumartesi)
Puan sıralaması UEFA Ülkeler katsayıları (15 Ekim Cumartesi)
Ülke puanı sıralamasında Türkiye 2022 (15 Ekim Cumartesi)
Türkiye, UEFA ülkeler puan sıralamasında kaçıncı sırada? (15 Ekim Cumartesi)
UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncel 14 Ekim 2022 (15 Ekim Cumartesi)
Green Card nasıl başvurulur, Green Card başvuruları nasıl yapılır? (15 Ekim Cumartesi)
Yeni Green Card başvurusu için yapılması gerekenler (15 Ekim Cumartesi)
Green Card ile Amerika vizesi ve ömür boyu yaşama hakkı çekilişi (15 Ekim Cumartesi)
Green Card 2022 başvuruları nasıl yapılır? Green Card 2022 başvuru yolları nedir? (15 Ekim Cumartesi)
Başvuru yap İlk Evim Sosyal Konut Projesi fiyatları (15 Ekim Cumartesi)
Sosyal Konut Projesi İlk Evim ev fiyatları, başvuru, şartlar tüm detaylar (15 Ekim Cumartesi)
İlk evim 2022 Sosyal Konut Projesi ev fiyatları, evler kaç para? (15 Ekim Cumartesi)
İlk evim sosyal konut projesi ev fiyatları nedir? 2+1, 3+1) (15 Ekim Cumartesi)
Ev fiyatları belli oldu SOSYAL KONUT PROJESİ 2022) (15 Ekim Cumartesi)
2022 Sosyal Konut Projesi başvuruları ev fiyatları (15 Ekim Cumartesi)
Sosyal Konut Projesi ev fiyatı belli oldu,TOKİ ev fiyatları Sosyal konut projesi 2022 (15 Ekim Cumartesi)
SON DAKİKA HABERİ) Sosyal Konut Projesi ev fiyatları belli oldu (15 Ekim Cumartesi)
Sosyal Toki konutları projesi 2022 başvuru şartları ne? (15 Ekim Cumartesi)
2022 YENİ TOKİ SOSYAL KONUTLARI, Sosyal Konutlar projesi başvuru (15 Ekim Cumartesi)
Konut projesi başvuruları TOKİ sosyal konutlar 2022 (15 Ekim Cumartesi)
Sosyal Konut projesi BAŞVURU YAP) şartlar evler kaç para? (15 Ekim Cumartesi)
TOKİ şartları Sosyal Konut Projesi ne kadar, evler ne zaman yapılacak? (15 Ekim Cumartesi)
TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ Konut Projesi İstanbul, Ankara, İzmir kura çekilişi (15 Ekim Cumartesi)
2022 TOKİ projesi nereye yapılacak? TOKİ projesi ne zaman başlayacak? (15 Ekim Cumartesi)
TÜMÜ
Ana Sayfa
|
Bize Ulaşın
|
Künye
|
Kariyer
|
Mobil
|
Son Dakika Spor
|
About Us
|
Yasal Uyarı
|
Çerez Politikaları
|
Gizlilik Politikaları
|
KVVK Aydınlatma Metni
|
Kurumsal
|
Sporx Spor Haber & Canlı Skor IOS uygulamasını indirmek için tıklayın
|
Sporx Spor Haber & Canlı Skor Android uygulamasını indirmek için tıklayın
|
Sporx Spor Haber & Canlı Skor App Gallery uygulamasını indirmek için tıklayın
|
Gizlilik Ayarları
saniye içerisindeki otomatik olarak kapanacaktır.