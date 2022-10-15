Pınar Karşıyaka, Beşiktaş'ı da devirdi

Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasından Pınar Karşıyaka, deplasmanda Beşiktaş Emlakjet'i 92-81 mağlup etti.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Pınar Karşıyaka, Beşiktaş'ı da devirdi
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15 Ekim 2022 19:55
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda konuk olduğu Beşiktaş Emlakjet'i 92-81 mağlup etti.

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