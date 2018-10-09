Phillip Cocu, Hollanda'da Fenerbahçe'yi anlattı

''İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUM HAYAL KIRIKLIĞI...''

''BİR DAHA OYNAMAYACAK ANLAMINA GELMİYOR''

, Hollanda basınına Türkiye'deki kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Phillip Cocu, yaptığı açıklamada'nin içerisinde bulunduğu da değerlendirdi.Yeni oyuncuların, Süper Lig'i tanıması gerektiğini söyleyen Cocudedi.Ali Koç ve Comolli ile hemen hemen her gün görüştüğünü de söyleyen Hollandalı teknik adamfadelerini kullandı.Fenerbahçe'de şu anki pozisyonlarının hayal kırıklığı olduğunu da söyleyen Cocuşeklinde konuştu.Hollanda basınında kendisi için yapılan eleştirilere de yanıt veren Cocu,dedi.Kadro dışı kalan Volkan hakkında da konuşan Cocuifadelerini kullandı.Fenerbahçe ile ilgili Cocu son olarak daifadelerini kullandı.