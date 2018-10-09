Phillip Cocu en kötü Hollandalı oldu!

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak kötü gidişini sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu da tartışılmaya devam ediliyor.
Ligin ilk 8 haftasında sadece 8 puan toplayan Fenerbahçe'de Phillip Cocu bu performansıyla Süper Lig'deki en kötü Hollandalı teknik adam oldu.
Geçtiğimiz günlerde Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'yu eleştirirken 'Dünya şampiyonasında Hollanda var mı? Avrupa'da var mı? Hollanda'da futbol geriye gidiyor mu? Rijkaard nerede? Hangi büyük kulüpte Hollandalı antrenör var?' ifadelerini kullanmıştı.
Rıdvan Dilmen, Hollanda ekolünün Türkiye gibi zorlu bir ligde işinin kolay olmadığını belirtirken, rakamlar da Dilmen'in haklılığına deste verdi.
Süper Lig'de Phillip Cocu ile birlikte bugüne kadar 6 farklı teknik adam görev alırken, bu teknik adamların hiçbiri 2 sezondan daha fazla Süper Lig'de çalışma şansı yakalayamadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu da şu ana kadarki perfromansıya, Süper Lig'de çalışan Hollandalı teknik adamlar arasında en kötü performansı gösteren isim oldu.
Cocu, Fenerbahçe'deki performansıyla maç başına 1 puan ortalama yakaladı. Bu ortalama ile Cocu, bir dönem Sarıyer'de görev yapan Cor van der Hart'ın ardından son sırada yer aldı. Türkiye'de çalışmış Hollandalı teknik adamlar arasında maç başına puan olarak en yüksek seviyeye 1,88 ile Dick Advocaat aldı. Advocaat, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Süper Lig'de maç başına 1,88 puan ortalaması yakaladı.
Dick Advocaat'ın ardından en yüksek ortalamayı 1,81 ile Galatasaray'ı çalıştıran Frank Rijkaard elde etti.
Süper Lig'de çalışan Hollandalı teknik adamların puan ortalamaları…
Dick Advocaat (Fenerbahçe) 1,88
Frank Rijkaard (Galatasaray) 1,81
Jan Olde Riekerink (Galatasaray) 1,76
Guus Hiddink (Fenerbahçe) 1,58
Cor van der Hart (Sarıyer) 1,24
Phillip Cocu (Fenerbahçe) 1,00
*Türkiye'de bir takımın başında en az 3 Süper Lig maçına çıkan Hollandalı teknik direktörler dikkate alınmıştır.
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Ligin ilk 8 haftasında sadece 8 puan toplayan Fenerbahçe'de Phillip Cocu bu performansıyla Süper Lig'deki en kötü Hollandalı teknik adam oldu.
Geçtiğimiz günlerde Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'yu eleştirirken 'Dünya şampiyonasında Hollanda var mı? Avrupa'da var mı? Hollanda'da futbol geriye gidiyor mu? Rijkaard nerede? Hangi büyük kulüpte Hollandalı antrenör var?' ifadelerini kullanmıştı.
Rıdvan Dilmen, Hollanda ekolünün Türkiye gibi zorlu bir ligde işinin kolay olmadığını belirtirken, rakamlar da Dilmen'in haklılığına deste verdi.
Süper Lig'de Phillip Cocu ile birlikte bugüne kadar 6 farklı teknik adam görev alırken, bu teknik adamların hiçbiri 2 sezondan daha fazla Süper Lig'de çalışma şansı yakalayamadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu da şu ana kadarki perfromansıya, Süper Lig'de çalışan Hollandalı teknik adamlar arasında en kötü performansı gösteren isim oldu.
Cocu, Fenerbahçe'deki performansıyla maç başına 1 puan ortalama yakaladı. Bu ortalama ile Cocu, bir dönem Sarıyer'de görev yapan Cor van der Hart'ın ardından son sırada yer aldı. Türkiye'de çalışmış Hollandalı teknik adamlar arasında maç başına puan olarak en yüksek seviyeye 1,88 ile Dick Advocaat aldı. Advocaat, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Süper Lig'de maç başına 1,88 puan ortalaması yakaladı.
Dick Advocaat'ın ardından en yüksek ortalamayı 1,81 ile Galatasaray'ı çalıştıran Frank Rijkaard elde etti.
Süper Lig'de çalışan Hollandalı teknik adamların puan ortalamaları…
Dick Advocaat (Fenerbahçe) 1,88
Frank Rijkaard (Galatasaray) 1,81
Jan Olde Riekerink (Galatasaray) 1,76
Guus Hiddink (Fenerbahçe) 1,58
Cor van der Hart (Sarıyer) 1,24
Phillip Cocu (Fenerbahçe) 1,00
*Türkiye'de bir takımın başında en az 3 Süper Lig maçına çıkan Hollandalı teknik direktörler dikkate alınmıştır.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın