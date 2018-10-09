Phillip Cocu en kötü Hollandalı oldu!

*Türkiye'de bir takımın başında en az 3 Süper Lig maçına çıkan Hollandalı teknik direktörler dikkate alınmıştır.

'deile 0-0 berabere kalarak kötü gidişini sürdüren'de teknik direktörda tartışılmaya devam ediliyor.Ligin ilk 8 haftasında sadece 8 puan toplayan Fenerbahçe'debu performansıyla Süper Lig'deki en kötü Hollandalı teknik adam oldu.Geçtiğimiz günlerde Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'yu eleştirirken 'Dünya şampiyonasında Hollanda var mı? Avrupa'da var mı? Hollanda'da futbol geriye gidiyor mu? Rijkaard nerede? Hangi büyük kulüpte Hollandalı antrenör var?' ifadelerini kullanmıştı.Rıdvan Dilmen, Hollanda ekolünün Türkiye gibi zorlu bir ligde işinin kolay olmadığını belirtirken, rakamlar da Dilmen'in haklılığına deste verdi.Süper Lig'de Phillip Cocu ile birlikte bugüne kadar 6 farklı teknik adam görev alırken, bu teknik adamların hiçbiri 2 sezondan daha fazla Süper Lig'de çalışma şansı yakalayamadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu da şu ana kadarki perfromansıya, Süper Lig'de çalışan Hollandalı teknik adamlar arasında en kötü performansı gösteren isim oldu.Cocu, Fenerbahçe'deki performansıyla maç başına 1 puan ortalama yakaladı. Bu ortalama ile Cocu, bir dönem Sarıyer'de görev yapan Cor van der Hart'ın ardından son sırada yer aldı. Türkiye'de çalışmış Hollandalı teknik adamlar arasında maç başına puan olarak en yüksek seviyeye 1,88 ile Dick Advocaat aldı. Advocaat, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Süper Lig'de maç başına 1,88 puan ortalaması yakaladı.Dick Advocaat (Fenerbahçe) 1,88Frank Rijkaard (Galatasaray) 1,81Jan Olde Riekerink (Galatasaray) 1,76Guus Hiddink (Fenerbahçe) 1,58Cor van der Hart (Sarıyer) 1,24Phillip Cocu (Fenerbahçe) 1,00