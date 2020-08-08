"ARTIK BU KUPAYI İSTİYORUZ"

"GARETH BALE İLE İLGİLENMİYORUZ"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Real Madrid'i eledikleri Şampiyonlar Ligi maçının ardından açıklamalarda bulundu.Pep Guardiola, basın toplantısında "Manchester City olarak Real Madrid'i iki kez yendik. Zinedine Zidane eleme turlarında hiç kaybetmemişti. Artık Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz. Bu iyi bir adımdı ama kendimizi yeterli görürsek kaybederiz. Hala hatalarım ve hatalarımız var." dedi.Real Madrid'den ayrılması gündemde olan ve Manchester City ile adı geçen Gareth Bale hakkında da konuşan Pep Guardiola "Gareth Bale ile ilgilenmiyoruz" diyerek net bir açıklama yaptı.Bu arada Manchester City'nin eski futbolcularından Shaun Wright-Phillips "Real Madrid'e karşı hiçbir takım Manchester City'nin iki maçta oynadığı gibi oynayamadı. Real Madrid'i gerçekten sahadan sildiler." yorumunu yaptı.