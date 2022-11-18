Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Pendikspor, Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oldu. Yeni Malatya Stadyumu'ndaki mücadeleyi Pendikspor, 3-0'lık skorla kazandı.
İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Barış Başdaş (Kendi kalesine), 30. dakikada Thuram ve 90. dakikada Leandro Kappel attı.
Bu sonucun ardından Pendikspor, 24 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor 10 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Pendikspor, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Yeni Malatyaspor, Tuzlaspor deplasmanına gidecek.
İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Barış Başdaş (Kendi kalesine), 30. dakikada Thuram ve 90. dakikada Leandro Kappel attı.
Bu sonucun ardından Pendikspor, 24 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor 10 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Pendikspor, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Yeni Malatyaspor, Tuzlaspor deplasmanına gidecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ