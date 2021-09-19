Pelkas: "Çok daha fazlasını vermeliyiz"

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e yenildiği karşılaşmanın sonrasında Pelkas açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Pelkas: 'Çok daha fazlasını vermeliyiz'
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19 Eylül 2021 21:10
Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas, Başakşehir'e 2-0 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.

Önlerine bakmaları gerektiğini kaydeden Pelkas, "İyi oynayamadık ve kaybettik. İleriye bakmalıyız. Bazen çok şey deneseniz bile olmuyor. Olumsuz yanlarımızı düzeltmeliyiz. Şimdi önümüzdeki maça hazırlanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Çok daha iyi olmaları gerektiğini belirten Yunan futbolcu, "İlk yarı iyi olmadı. İkinci yarı reaksiyon göstermeye çalıştık. İkinci golden önce konsantrasyon kaybı oldu. Daha çok çalışmalı ve denemeliyiz. Sahada çok daha fazlasını vermeliyiz. Bu maçı unutmalı ve bir sonraki maçta iyi şekilde reaksiyon vermeliyiz." dedi.

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