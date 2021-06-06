Milli Takımlar arasında hazırlık maçları devam ederken Yunanistan, Norveç ile karşı karşıya geldi. Malaga'daki La Rosaleda Stadı'nda oynanan mücadeleyi Yunanistan 2-1'lik skorla kazandı.



Yunanistan'a galibiyeit getiren goller, 13. dakikada Masouras ile 21. dakikada Androutsos'tan geldi. Norveç'in tek golünü ise 64. dakikada Strandberg kaydetti.



Yunanistan'da Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 75 dakika sahada kaldı ve ilk golün asistini yaptı. Trabzonspor'dan Bakasetas 57. dakikada, Alanyaspor'dan Siopis ise 75. dakikada oyuna dahil oldu.



